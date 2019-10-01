"Шахтер" ошарашил "Аталанту" революционным исполнением пенальти в юношеской Лиге УЕФА

1 октября, 2019, 16:07

Во 2-м туре группового раунда юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" отличился необычным исполнением пенальти в ворота итальянской "Аталанты"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 26-й минуте матча "Шахтер" открыл счет с помощью нестандартно выполненного пенальти. Михаил Мудрик отбросил мяч на Георгия Судакова, который точно пробил по воротам мимо голкипера, который упал и не мог помочь своей команде.

Однако "Шахтер" в итоге не смог удержать преимущество над "Аталантой". На 40-й минуте счет сравнял Роберто Пикколи. На 71-й минуте форвард сделал дубль и вывел свой клуб вперед.

"Шахтер" спасся от поражения в компенсированное арбитром время - ничью украинскому клубу принес гол Абдуллы Абдуллаева.

"Шахтер" сыграл с "Аталантой" вничью 2: 2, оба клуба набрали в группе С по 1 очку и делят третью-четвертую позиции. По 3 пункта имеют "Манчестер Сити" и хорватское "Динамо", которые сегодня встретятся в Англии.

Юношеская Лига УЕФА

Группа С. 2-й тур

Первое октября

"Аталанта" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 2: 2

Голы: Пикколи, 40, 71 - Судаков, 26 Абдуллаев, 90 + 4

Мудрик Судаков Футболисты «Шахтера» U19 разыграли пенальти в матче юношеской лиги УЕФА с «Аталантой» U19. pic.twitter.com/2DwAmlH9R0 - FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 1, 2019