"Шахтер" ошарашил "Аталанту" революционным исполнением пенальти в юношеской Лиге УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 26-й минуте матча "Шахтер" открыл счет с помощью нестандартно выполненного пенальти. Михаил Мудрик отбросил мяч на Георгия Судакова, который точно пробил по воротам мимо голкипера, который упал и не мог помочь своей команде.
Однако "Шахтер" в итоге не смог удержать преимущество над "Аталантой". На 40-й минуте счет сравнял Роберто Пикколи. На 71-й минуте форвард сделал дубль и вывел свой клуб вперед.
"Шахтер" спасся от поражения в компенсированное арбитром время - ничью украинскому клубу принес гол Абдуллы Абдуллаева.
"Шахтер" сыграл с "Аталантой" вничью 2: 2, оба клуба набрали в группе С по 1 очку и делят третью-четвертую позиции. По 3 пункта имеют "Манчестер Сити" и хорватское "Динамо", которые сегодня встретятся в Англии.
Юношеская Лига УЕФА
Группа С. 2-й тур
Первое октября
"Аталанта" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 2: 2
Голы: Пикколи, 40, 71 - Судаков, 26 Абдуллаев, 90 + 4
Мудрик Судаков Футболисты «Шахтера» U19 разыграли пенальти в матче юношеской лиги УЕФА с «Аталантой» U19. pic.twitter.com/2DwAmlH9R0- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 1, 2019
- Напомним, 18 сентября в 1-м туре группового раунда юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" в Харькове уступил английскому "Манчестер Сити" .
- Матч Лиги чемпионов между "Аталанта" и "Шахтером" состоится сегодня в Милане и начнется в 19:55.
- Игру Лиги чемпионов на "Сан-Сиро" посетит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который может провести переговоры с руководством "Милана" по поводу работы в итальянском клубе.
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