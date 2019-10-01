"Аталанта" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
1 октября, 2019, 08:00
Сегодня в Милане во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" принимает "Шахтер"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 2-й тур
Группа С
"Аталанта" (Италия) - "Шахтер" (Украина)
1 октября Милан, стадион "Сан-Сиро"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 30 сентября главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру признался, что решающим поединком для одной из команд будет именно матч 3-го тура ЛЧ.
- Также 30 сентября полузащитник "Шахтера" Тайсон вспомнил времена выступлений в "Металлисте" вместе с Алехандро Гомесом .
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