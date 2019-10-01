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Espreso.tvСпорт"Аталанта" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Аталанта" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: shakhtar.com
Сегодня в Милане во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" принимает "Шахтер"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 2-й тур

Группа С

"Аталанта" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

1 октября Милан, стадион "Сан-Сиро"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

 

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