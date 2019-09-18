"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" в юношеской Лиге УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Манчестерцы открыли счет в матче на 18-й минуте усилиями Адриана Бернабе. Преимущество английского клуба возросла на 27-й минуте, когда гол в собственные ворота отправил Эдуард Козик.
Дончане забили в ответ на 33-й минуте - отличился Артем Бондаренко. Однако, избежать поражения "горнякам" не удалось - еще один мяч в их ворота на 79-й минуте отправил Набиль Туаизи.
"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" 1: 3. Кроме английского клуба, соперниками украинский в группе C является хорватское "Динамо" и итальянская "Аталанта".
Следующий матч дончане сыграют 1 октября против команды из Бергамо.
Юношеская Лига УЕФА
Групповой раунд. 1-й тур
Группа С
"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" 1: 3
Голы: Бондаренко, 33 - Бернабе, 18 Козик, 27 Туаизи, 79
- 18 сентября стартовый матч Лиги чемпионов сыграет "Шахтер" , который будет принимать в Харькове английский "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00.
- Накануне матча главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что из-за постоянных визитов в Украину уже купил здесь квартиру .
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