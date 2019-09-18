"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" в юношеской Лиге УЕФА

18 сентября, 2019, 15:00

В 1-м туре группового раунда юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" в Харькове уступил английскому "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Манчестерцы открыли счет в матче на 18-й минуте усилиями Адриана Бернабе. Преимущество английского клуба возросла на 27-й минуте, когда гол в собственные ворота отправил Эдуард Козик.

Дончане забили в ответ на 33-й минуте - отличился Артем Бондаренко. Однако, избежать поражения "горнякам" не удалось - еще один мяч в их ворота на 79-й минуте отправил Набиль Туаизи.

"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" 1: 3. Кроме английского клуба, соперниками украинский в группе C является хорватское "Динамо" и итальянская "Аталанта".

Следующий матч дончане сыграют 1 октября против команды из Бергамо.

Юношеская Лига УЕФА

Групповой раунд. 1-й тур

Группа С

"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" 1: 3

Голы: Бондаренко, 33 - Бернабе, 18 Козик, 27 Туаизи, 79