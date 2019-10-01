Выборов в Донбассе под дулом пулеметов не будет, - Зеленский
1 октября, 2019, 19:40
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что означает "формула Штайнмайера"
Об этом он рассказал на пресс-брифинге в офисе президента, передает Еспресо.TV.
"Что означает эта формула? Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции Украины и законов Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по международным стандартам демократических выборов. Это значит, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть", - подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что поскольку старый закон действует до 31 декабря, будет создан новый закон, который разработает парламент в сотрудничестве с обществом.
"В новом законе не будет перейдена ни одна красная линия. Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции", - резюмировал Зеленский.
По словам Зеленского, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе
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- Зеленский заявил, что украинская делегация согласовала "формулу Штайнмайера"
- Вечером 1 октября российские СМИ заявили, что Украина подписала "формулу Штайнмайера".
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