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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Шахтера" забил невероятный гол ударом с углового

Экс-игрок "Шахтера" забил невероятный гол ударом с углового


фото: pershij.com
Полузащитник "Ужгорода" Адриан Пуканыч забил гол прямым ударом с углового, в матче чемпионата Украины во второй лиге против "Буковины"

Об этом сообщает UA Football y Youtube.

В матче 12-го тура, второй лиги чемпионата Украины между "Ужгородом" и "Буковиной", хозяева переиграли гостей из Черновцов со счетом 1: 0.

На 39-й минуте матча экс-игрок "Шахтера" и "Ворсклы", полузащитник Адриан Пуканыч забил единственный гол в матче, отправив мяч в сетку прямым ударом с углового.

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