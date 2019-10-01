Экс-игрок "Шахтера" забил невероятный гол ударом с углового

1 октября, 2019, 12:46

Полузащитник "Ужгорода" Адриан Пуканыч забил гол прямым ударом с углового, в матче чемпионата Украины во второй лиге против "Буковины"

Об этом сообщает UA Football y Youtube.

В матче 12-го тура, второй лиги чемпионата Украины между "Ужгородом" и "Буковиной", хозяева переиграли гостей из Черновцов со счетом 1: 0.

На 39-й минуте матча экс-игрок "Шахтера" и "Ворсклы", полузащитник Адриан Пуканыч забил единственный гол в матче, отправив мяч в сетку прямым ударом с углового.