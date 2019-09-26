Ибрагимович забил 28-й в сезоне гол за "Лос-Анджелес Гэлакси"

26 сентября, 2019, 13:16

Шведский футболист Златан Ибрагимович забил за "Лос-Анджелес Гэлакси" 28-й гол в чемпионате MLS

Об этом сообщает "Лос-Анджелес Гэлакси" в twitter.

В матче регулярного чемпионата MLS (Главной лиги футбола) против "Реал Солт-Лейк" Ибрагимович сначала помог Кристиану Павони открыть счет в матче. В конце второго тайма швед забил сам и увеличил преимущество своей команды, которая в итоге одержала победу 2: 1.

В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 28 голов.

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