 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИбрагимович забил 28-й в сезоне гол за "Лос-Анджелес Гэлакси"

Ибрагимович забил 28-й в сезоне гол за "Лос-Анджелес Гэлакси"


фото: twitter
Шведский футболист Златан Ибрагимович забил за "Лос-Анджелес Гэлакси" 28-й гол в чемпионате MLS

Об этом сообщает "Лос-Анджелес Гэлакси" в twitter.

В матче регулярного чемпионата MLS (Главной лиги футбола) против "Реал Солт-Лейк" Ибрагимович сначала помог Кристиану Павони открыть счет в матче. В конце второго тайма швед забил сам и увеличил преимущество своей команды, которая в итоге одержала победу 2: 1.

В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 28 голов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать