Ибрагимович забил 28-й в сезоне гол за "Лос-Анджелес Гэлакси"
26 сентября, 2019, 13:16
Шведский футболист Златан Ибрагимович забил за "Лос-Анджелес Гэлакси" 28-й гол в чемпионате MLS
Об этом сообщает "Лос-Анджелес Гэлакси" в twitter.
В матче регулярного чемпионата MLS (Главной лиги футбола) против "Реал Солт-Лейк" Ибрагимович сначала помог Кристиану Павони открыть счет в матче. В конце второго тайма швед забил сам и увеличил преимущество своей команды, которая в итоге одержала победу 2: 1.
В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 28 голов.
Is it @Ibra_official time?- LA Galaxy (@LAGalaxy) September 26, 2019
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- Напомним, 11 июля шведского форварда Златана Ибрагимовича признали лучшим футболистом сезона в MLS.
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