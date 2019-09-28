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Espreso.tvСпортЗозуля забил 1-й в сезоне гол в чемпионате Испании

Зозуля забил 1-й в сезоне гол в чемпионате Испании


фото: twitter
Украинский футболист Роман Зозуля забил первый в новом сезоне гол в чемпионате Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зозуля вышел в стартовом составе "Альбасете" на матч 8-го тура чемпионата Испании во втором дивизионе против "Лас-Пальмас". Украинец отличился на 86-й минуте.

Однако, гол украинца не помог его команде избежать поражения - 2: 3.

Чемпионат Испании

2-й дивизион. 8-й тур

"Лас-Пальмас" - "Альбасете" - 3: 2

Голы: Виера, 31, 45, Пекхарт, 68 - Зозуля, 86, Акунья, 90

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