Зозуля забил 1-й в сезоне гол в чемпионате Испании
28 сентября, 2019, 15:29
Украинский футболист Роман Зозуля забил первый в новом сезоне гол в чемпионате Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зозуля вышел в стартовом составе "Альбасете" на матч 8-го тура чемпионата Испании во втором дивизионе против "Лас-Пальмас". Украинец отличился на 86-й минуте.
Однако, гол украинца не помог его команде избежать поражения - 2: 3.
Чемпионат Испании
2-й дивизион. 8-й тур
"Лас-Пальмас" - "Альбасете" - 3: 2
Голы: Виера, 31, 45, Пекхарт, 68 - Зозуля, 86, Акунья, 90
- Напомним, 3 июля Роман Зозуля заключил новый контракт с испанским "Альбасете".
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