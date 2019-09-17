Звездный футболист "Ювентуса" ударил тренера и чуть не разбил рекламный баннер

17 сентября, 2019, 18:51

Нападающий итальянского "Ювентуса" Гонсало Игуаин ударил ногой помощника тренера, из-за неудачи на тренировке

Об этом сообщает BBC Sport в twitter.

Известный форвард сборной Аргентины и туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин разозлился на тренировке, после чего ударил ногой работника тренерского штаба и чуть не разбил рекламный баннер. Причиной нервов футболиста, стало то, что он не дотянулся до мяча при игре в квадрат.

Во время инцидента футболиста успокоил итальянский защитник Леонардо Бонуччи.

Прошлый сезон 31-летний аргентинец провел в аренде, сначала в "Милане", а позже в "Челси", в общем провел 40 матчей, забил 13 голов и отдал 3 ассиста.

You do not want to make Gonzalo Higuain angry! pic.twitter.com/C9hnQ0wyRW - BBC Sport (@BBCSport) 17 сентября 2019 г.