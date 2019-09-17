Звездный футболист "Ювентуса" ударил тренера и чуть не разбил рекламный баннер
17 сентября, 2019, 18:51
Нападающий итальянского "Ювентуса" Гонсало Игуаин ударил ногой помощника тренера, из-за неудачи на тренировке
Об этом сообщает BBC Sport в twitter.
Известный форвард сборной Аргентины и туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин разозлился на тренировке, после чего ударил ногой работника тренерского штаба и чуть не разбил рекламный баннер. Причиной нервов футболиста, стало то, что он не дотянулся до мяча при игре в квадрат.
Во время инцидента футболиста успокоил итальянский защитник Леонардо Бонуччи.
Прошлый сезон 31-летний аргентинец провел в аренде, сначала в "Милане", а позже в "Челси", в общем провел 40 матчей, забил 13 голов и отдал 3 ассиста.
You do not want to make Gonzalo Higuain angry! pic.twitter.com/C9hnQ0wyRW- BBC Sport (@BBCSport) 17 сентября 2019 г.
- 13 сентября, стало известно, что нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин признался, что изменил номер в честь дочери.
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