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Espreso.tvСпортЗвездный футболист "Ювентуса" ударил тренера и чуть не разбил рекламный баннер

Звездный футболист "Ювентуса" ударил тренера и чуть не разбил рекламный баннер


фото: REUTERS
Нападающий итальянского "Ювентуса" Гонсало Игуаин ударил ногой помощника тренера, из-за неудачи на тренировке

Об этом сообщает BBC Sport в twitter.

Известный форвард сборной Аргентины и туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин разозлился на тренировке, после чего ударил ногой работника тренерского штаба и чуть не разбил рекламный баннер. Причиной нервов футболиста, стало то, что он не дотянулся до мяча при игре в квадрат.

Во время инцидента футболиста успокоил итальянский защитник Леонардо Бонуччи.

Прошлый сезон 31-летний аргентинец провел в аренде, сначала в "Милане", а позже в "Челси", в общем провел 40 матчей, забил 13 голов и отдал 3 ассиста.

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