10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке

28 мая, 2019, 16:39

Дмитрий Добрый

В нашем истеблишменте всегда есть те, кто умеет уживаться с совершенно различными, иногда даже враждующими партиями и средами. Те, кто никогда не пропадет. Кому хорошо и при одних, и при других, и при третьих. В то же время, им удается избегать инициированной "сверху" жесткой расправы или того, что называется народным осуждением. Именно такими способностями обладает Александр Александрович Данилюк.

Мы подобрали самые главные подробности его биографии.

1. Три высших образования

Появился на свет в 1975 году в Молдове, откуда его родители позже перебрались в украинскую столицу. Папа политика возглавлял предприятие "Академпроект" при Национальной академии наук.

Учился на инженера-электрика в КПИ, где мать Данилюка преподавала кибернетику, а также на менеджера - в Киевском университете инвестиционного менеджмента и в Университете Индианы (США).

2. Нужные связи

До американской школы МВА попал после знакомства со своей будущей предшественницей на посту министра финансов Натальей Энн Яресько, под руководством которой он в девяностые изучал основы западного подхода к рыночной экономике в компании Western NIS Enterprise Fund. К тому же у него был период сотрудничества с холдингом ТЕКТ влиятельного бизнесмена Вадима Гриба. Запомним эту фамилию, он еще не раз встречаться в нашем рассказе.

3. У Еханурова

К власти Данилюк попал после Помаранчевой революции. И сразу на ее высокие ступени.

Как перспективного специалиста по привлечению инвестиций его пригласил своим советником премьер-министр Юрий Ехануров. С Тимошенко дел не вел. Вернулся на Печерские холмы с началом президентства Януковича.

4. Вместе с Януковичем. И не только

2010 года для разработки планов и стратегий по проведению важнейших для Украины преобразований было создано Координационный центр по внедрению экономических реформ. Возглавил организацию Александр Данилюк, назначенный внештатным советником президента Виктора Януковича. Действовал Центр до 2013-го, пока не стало окончательно ясно, что дальше будет с курсом на евроинтеграцию и демократические перемены.

Кстати, в том же 2010 году господин Гриб тоже стал официальным советником, еще и штатным, но у главы СБУ Валерия Хорошковского. А Зеленский в статусе нового генерального продюсера канала получил управление "Интером" (собственностью группы Фирташа-Левочкина-Хорошковского-Бойко и российского "Первого канала").

5. Порошенко

Евромайдан не принес Данилюку чего-то вроде люстрации, наоборот он пошел на повышение, поскольку прекрасно вписался в команду Петра Алексеевича и присущего ему видение процессов в государстве, а также своего места в них. Об этом свидетельствует динамика и характер назначений Александра Александровича с начале 2014 года:

представитель президента в Кабинете Министров (2014-2015);

заместитель главы администрации президента Бориса Ложкина (2015-2016);

член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (2015-2016);

министр финансов (2016-2018).

Не лишним будет отметить, что 23 июля 2015 29-летний Роман Гриб, сын упомянутого выше Вадима Гриба, трудоустроился начальником управления по вопросам корпоративных отношений Департамента договорного менеджмента, межгосударственных имущественных и контрактных отношений Фонда государственного имущества Украины.

Но вернемся к Данилюкау. Минфин достался ему не в правительстве Арсения Яценюка, а в Кабмине Владимир Гройсмана, что свидетельствовало о высоком доверии к нему со стороны президента Порошенко, который стремился переформировать министров с целью расширения личного влияния на главные ведомства. Это уже потом вчерашняя креатура главы государства будет спорить с ним по поводу целесообразности и законности национализации ПриватБанка, как имело место на ICTV в промежутке между первым и вторым туром последних выборов, а тогда глава Министерства финансов выступал с безусловной поддержкой политического и экономического курса хозяина Банковой ( деолигархизация, сотрудничество с МВФ, налоговая реформа, окончательная приватизация, открытость ведения бизнеса и т.д.).

Уйти из правительства его заставили, как он сам утверждал, недоразумения с премьером по поводу подчинения ГФС, непосредственный контроль над которой - в условиях жесточайшей экономии бюджета и постоянного изыскания дополнительных источников его наполнения - должен был перейти к Гройсману.

6. Не без Левочкина, - СМИ

Свой четвертый по счету поход во власть Данилюк решил осуществить совместно с Зеленским. Его можно было встретить в окружении известных лиц из "95 квартала" и других советников данного кандидата как только зашла речь о кадровом резерве Владимира Александровича.

Однако, есть те, кто считает подобный выбор не только свидетельством политических симпатий экс-министра.

LB.ua сообщает, что Координационный центр по внедрению экономических реформ (2010-2013) на самом деле подчинялся Сергею Левочкину, главе президентской администрации Януковича. Профиль "серого кардинала" Фирташа заметили и в штабе Зеленского.

"Данилюк в политике не зря считается человеком Левочкина. Появление Данилюка (в штабе Зеленского - Авт.) говорит не об экономической программе и так далее, а исключительно о том, что Коломойский договорился с Левочкиным", - рассказал 24 канала политолог Антон Швец.

7. Оффшорный "Рюрик"

До того, как стать госслужащим Данилюк жил то в Украине, то в Еропы. Распоряжался различными бизнесами. Два из них были зарегистрированы в Великобритании как "оффшорки" - Rurik Real Estate Investment Limited и CEE Investment & Advisory LLP. И регистрация на его имя сохранялась несмотря на регалии министра.

Кроме того, в декларации министра за 2014 - денежные поступления от британских фирм не приводились.

Радикальная партия Олега Ляшко через нардепа Олега Куприенко обратилась в Национальное антикоррупционное бюро (которое, к слову, как и Назка, и помогал запускать Данилюк) с просьбой разобраться: а нет ли здесь состав преступления в виде подачи ложных данных, ответственность за которое предусмотрена ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

Нет, все чисто. Поскольку "Данилюк подавал бумажную декларацию ... при таких обстоятельствах основания для открытия НАБУ уголовного производства по вышеуказанным фактам отсутствуют", - заявил первый заместитель председателя Бюро Гизо Углава.

Как пояснил Данилюк, он просто не успел уволиться со своей прежней работы в Великобритании:

"Фактически с 2010 года я не занимаюсь предпринимательской деятельностью. Я из бизнеса, для меня политика - временная. Я думал, месяц-два, приду, запущу и все, но как-то затянулось все. Все эти компании - мое прошлое, абсолютно прозрачный бизнес в Лондоне ... я готов ко всем проверок. Если нужно, чтобы этим занималось НАБУ, я к этому открыт, я готов предоставить всю информацию. я с 2010 года не занимаюсь никакой предпринимательской деятельностью, я до этого руководил группой компаний Rurik, с тех пор я вышел из этого бизнеса, я практически ничем не занимался. С 2010 года я занимаюсь только работой над реформами в Украине ".

В декларации по итогам 2015 министр уже внес 11 тыс. фунтов стерлингов.

Сама же по себе принадлежность к оффшоров не является криминалом, уточнил глава НАБУ Артем Сытник.

"Оффшор не является уголовным правонарушением и если вспоминать о министре финансов вновь, он был в антикоррупционном бюро, давал объяснения, предоставил все документы по этому поводу. Конечно, это нарушение в части антикоррупционного законодательства, но в части уголовного правонарушения, если эти офшоры не используются с целью совершения преступлений, это не криминальной деятельностью ", - объяснил Сытник.

8. Имущество

Последняя декларация подавалась Данилюком в марте 2018-го. Документ содержит данные по 2017:

дом на 290 кв. м и участок земли в 984 кв. м в Вишеньках под Киевом (как установили журналисты, это в коттеджном городке "Золоче")

BMW X5;

швейцарский часы Sector Watch;

икона с горы Афон;

зарплата:

жены - 36 335 грн (от Художественного Арсенала)

его - 579 812 грн (от правительства)

наличные:

доллары - 115 тыс .;

фунты - 12 тыс .;

на счету - 88 714 грн;

заимствована третьим лицам - $ 53 тыс.

9. Жена и дети живут в Британии

В прошлом львовянка Ольга Данилюк с Ричардом и Владимиром Данилюками пока преимущественно проживает в Лондоне, все трое имеют подданство Ее Величества. Мать занимается театральными постановками, сыновья же получают престижное европейское образование. В частности, старший бесплатно учится в Winchester College. За счет высоких баллов он получил персональную стипендию.

Когда Данилюк-старший был министром он тоже отмечал, чтобы "платить академические стипендии меньшему количеству студентов" и чтобы выплаты были "выше".

"Речь идет не об отмене стипендий. Есть ресурс, который нужно использовать ... Сейчас 70% - это академические стипендии, социальных стипендий - 6%. Уровень доходов украинцев падает, а у нас социальных стипендий 6%. Это справедливо? Нужно отходить от уравниловки ", - говорил глава Минфина.

Что же касается британского гражданства, собственно, для Данилюка, то он от него отказался.

"Я хорошо помню этот момент, когда принимал решение. Я не подал на гражданство, чтобы оставить возможность для политической карьеры в Украине", - заявил в эфире 112 канала два года назад, в мае 2016-го, тогдашний министр финансов .

10. Рассматривается как кандидат на должность министра иностранных дел

С таким заявлением в начале апреля выступил другой советник Владимира Зеленского - народный депутат Сергей Лещенко.

"На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначения Данилюка министром иностранных дел. Но решение пока не финализировали", - цитировало его "Новое время".

При этом Нацбанк ему, как экс-министру финансов, не дадут, ведь "главу НБУ Зеленский обещал не трогать, так как у него семилетний контракт", - добавил Лещенко.