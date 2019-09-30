Зеленский не будет публиковать украинскую версию стенограммы разговора с Трампом
30 сентября, 2019, 17:21
Президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается публиковать украинскую стенограмму разговора с президентом США Дональдом Трампом
Об этом сообщает Lb.ua. со ссылкой на Reuters.
"Есть определенные нюансы и вещи, которые, как мне кажется, было бы некорректно публиковать", - сказал Зеленский журналистам во время посещения учений Национальной гвардии.
Он добавил, что до избрания на пост президента, он не был дипломатом, но у него было много похожих разговоров.
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