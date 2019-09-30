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Espreso.tvОбществоЗеленский не будет публиковать украинскую версию стенограммы разговора с Трампом

Зеленский не будет публиковать украинскую версию стенограммы разговора с Трампом


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается публиковать украинскую стенограмму разговора с президентом США Дональдом Трампом

Об этом сообщает Lb.ua. со ссылкой на Reuters.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, как мне кажется, было бы некорректно публиковать", - сказал Зеленский журналистам во время посещения учений Национальной гвардии.

Он добавил, что до избрания на пост президента, он не был дипломатом, но у него было много похожих разговоров.

  • Алексей Гончаренко заявил , что офис президента Украины должен обнародовать разговор президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом
  • Высокопоставленные чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора президентов США и Украины
  • Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

 

 

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