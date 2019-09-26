Белый дом пытался скрыть стенограмму разговора Трампа и Зеленского, - отчет спецслужащего
Об этом говорится в тексте рассекреченной сегодня жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб.
Информатор узнал от многочисленных американских чиновников, что высшие должностные лица Белого дома вмешивались, чтобы "заблокировать все записи телефонного звонка, особенно официальной стенограммы, которая была сделана, как это принято в ситуационной комнате Белого дома. Этот набор действий подчеркнул, что чиновники Белого дома поняли серьезность того, что обнаружилось во время звонка".
"Чиновники Белого дома сказали мне, что юристы Белого дома "поручили" удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, в которой такие стенограммы обычно сохраняются для согласования, доработки и распространения среди чиновников на уровне правительства", - говорится в тексте.
Однако, по данным информатора, стенограмму загрузили в отдельную электронную систему, которая в других случаях используется для хранения и обработки секретной информации любого особенно чувствительного характера.
Один чиновник Белого дома охарактеризовал этот поступок как злоупотребление этой электронной системой, поскольку звонок не содержал никаких чувствительных вопросов с точки зрения национальной безопасности.
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