Тренер "Шахтера" признался, что завтрашний матч не будет решающим

30 сентября, 2019, 20:59

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру признался, что решающим поединком для одной из команд будет именно матч 3-го тура ЛЧ

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

На предматчевой пресс-конференции, посвященной матчу против "Аталанты", в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от поединка.

"Когда участвуешь в таких скоротечных соревнованиях, как групповой этап Лиги чемпионов, фактически каждая встреча - определяющая. Бывает, кажется, что все потеряно, но тем футбол и хорош: в одном матче ты проигрываешь, а в другом добиваешься положительного результата и снова идешь вперед. Думаю, завтрашний поединок по крайней мере одну из команд поставит в такое положение, что решающим будет третий тур", - признался специалист.

Матч "Аталанта" - "Шахтер" состоится 1 октября, на стадионе "Сан-Сиро" (Милан, Италия). Начало в 19:55.