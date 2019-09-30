Тренер "Шахтера" признался, что завтрашний матч не будет решающим
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
На предматчевой пресс-конференции, посвященной матчу против "Аталанты", в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от поединка.
"Когда участвуешь в таких скоротечных соревнованиях, как групповой этап Лиги чемпионов, фактически каждая встреча - определяющая. Бывает, кажется, что все потеряно, но тем футбол и хорош: в одном матче ты проигрываешь, а в другом добиваешься положительного результата и снова идешь вперед. Думаю, завтрашний поединок по крайней мере одну из команд поставит в такое положение, что решающим будет третий тур", - признался специалист.
Матч "Аталанта" - "Шахтер" состоится 1 октября, на стадионе "Сан-Сиро" (Милан, Италия). Начало в 19:55.
- 30 сентября полузащитник "Шахтера" Тайсон вспомнил времена выступлений в "Металлисте" вместе с Алехандро Гомесом.
- Напомним, 18 сентября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 0: 3.
- В другом матче группы C хорватское "Динамо" неожиданно разгромило на своем поле итальянскую "Аталанту", за которую играет украинец Руслан Малиновский.
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