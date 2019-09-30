Тайсон вспомнил, чем связан с капитаном "Аталанты"
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
На предматчевой пресс-конференции, посвященной матчу против "Аталанты" в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, капитан "Шахтера" Тайсон вспомнил времена выступлений за харьковский "Металлист".
"Я и Марлос играли вместе с Гомесом в "Металлисте". Он - отличный футболист, вне всяких сомнений. Однако я ни в коем случае не думаю, что завтра будет встреча Тайсона и Гомеса, - играет команда с командой. Когда "Шахтер" побеждает, то побеждает не только Тайсон или Марлос, а весь коллектив, поэтому важно быть максимально настроенными именно как команде", - признался футболист.
Матч состоится 1 октября, на стадионе "Сан-Сиро" (Милан, Италия). Начало в 19:55.
- Напомним, 18 сентября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 0: 3.
- В другом матче группы C хорватское "Динамо" неожиданно разгромило на своем поле итальянскую "Аталанту", за которую играет украинец Руслан Малиновский.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке