Тайсон вспомнил, чем связан с капитаном "Аталанты"

30 сентября, 2019, 20:25

Полузащитник "Шахтера" Тайсон вспомнил времена выступлений в "Металлисте" вместе с Алехандро Гомесом

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

На предматчевой пресс-конференции, посвященной матчу против "Аталанты" в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, капитан "Шахтера" Тайсон вспомнил времена выступлений за харьковский "Металлист".

"Я и Марлос играли вместе с Гомесом в "Металлисте". Он - отличный футболист, вне всяких сомнений. Однако я ни в коем случае не думаю, что завтра будет встреча Тайсона и Гомеса, - играет команда с командой. Когда "Шахтер" побеждает, то побеждает не только Тайсон или Марлос, а весь коллектив, поэтому важно быть максимально настроенными именно как команде", - признался футболист.

Матч состоится 1 октября, на стадионе "Сан-Сиро" (Милан, Италия). Начало в 19:55.