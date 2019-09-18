Лига чемпионов: "Шахтер" провалился в матче против "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
18 сентября состоялся первый матч донецкого "Шахтера" в нынешней Лиге чемпионов. Украинцы принимали в Харькове английский "Манчестер Сити", который без проблем роизбрався с хозяевами поля, счет матча - 0: 3.
Первый гол был забит уже на 24-й минуте матча, после удара Гюндогана на добивании сыграл алжирский вингер Рияд Марез и открыл счет в матче.
Удвоили преимущество англичане на 38-й минуте, на этот раз удар Илькая Гюндогана, Андрей Пятов парировать не смог - 0: 2.
Точку в матче поставил бразильский форвард Габриэль Жесус. Он ворвался в штрафную и нанес удивительного удара под правую стойку, в этом моменте голкипер не мог ничего сделать.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 1-й тур
Группа С
"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) 0: 3
Голы: Марез, 24 Гюндоган, 38, Жезус, 76
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