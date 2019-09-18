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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Шахтер" провалился в матче против "Манчестер Сити"

Лига чемпионов: "Шахтер" провалился в матче против "Манчестер Сити"


фото: Reutersl
В первом туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" крупно проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 3: 0 в Харькове

Об этом сообщает Еспресо.TV .

18 сентября состоялся первый матч донецкого "Шахтера" в нынешней Лиге чемпионов. Украинцы принимали в Харькове английский "Манчестер Сити", который без проблем роизбрався с хозяевами поля, счет матча - 0: 3.

Первый гол был забит уже на 24-й минуте матча, после удара Гюндогана на добивании сыграл алжирский вингер Рияд Марез и открыл счет в матче.

Удвоили преимущество англичане на 38-й минуте, на этот раз удар Илькая Гюндогана, Андрей Пятов парировать не смог - 0: 2.

Точку в матче поставил бразильский форвард Габриэль Жесус. Он ворвался в штрафную и нанес удивительного удара под правую стойку, в этом моменте голкипер не мог ничего сделать.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 1-й тур

Группа С

"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) 0: 3

Голы: Марез, 24 Гюндоган, 38, Жезус, 76

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