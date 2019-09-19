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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: ПСЖ победил "Реал" и другие результаты всех матчей среды

Лига чемпионов: ПСЖ победил "Реал" и другие результаты всех матчей среды


фото: UEFA
18 сентября было сыграно 8 матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд. 1-й тур

18 сентября

Группа A

"Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Турция) 0: 0

ПСЖ (Франция) - "Реал" (Испания) 3: 0

Голы: Ди Мария, 14, 33, Менье, 90 + 1

Группа B

"Олимпиакос" (Греция) - "Тоттенхэм" (Англия) 2: 2

Голы: Поденсе, 44, Вальбуэна, 54 - Кейн, 26 (пен), Лукас, 30

"Бавария" (Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 3: 0

Голы: Коман, 34, Левандовский, 80, Мюллер, 90 + 1

Группа С

"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) 3: 0

Голы:   Марез, 24 Гюндоган, 38, Жезус, 76

"Динамо" (Хорватия) - "Аталанта" (Италия) 4: 0

Голы: Леовач, 10 Орсич, 31, 42, 68

Группа D

"Байер" (Германия) - "Локомотив" (Россия) 1: 2

Голы: Хьоведес, 25 (аг) - Крыховяк, 16 Баринов, 37

"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 2: 2

Голы: Савич, 70, Эрера, 90 - Куадрадо, 48, Матьюди, 65

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