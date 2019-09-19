Лига чемпионов: ПСЖ победил "Реал" и другие результаты всех матчей среды
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд. 1-й тур
18 сентября
Группа A
"Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Турция) 0: 0
ПСЖ (Франция) - "Реал" (Испания) 3: 0
Голы: Ди Мария, 14, 33, Менье, 90 + 1
Группа B
"Олимпиакос" (Греция) - "Тоттенхэм" (Англия) 2: 2
Голы: Поденсе, 44, Вальбуэна, 54 - Кейн, 26 (пен), Лукас, 30
"Бавария" (Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 3: 0
Голы: Коман, 34, Левандовский, 80, Мюллер, 90 + 1
Группа С
"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) 3: 0
Голы: Марез, 24 Гюндоган, 38, Жезус, 76
"Динамо" (Хорватия) - "Аталанта" (Италия) 4: 0
Голы: Леовач, 10 Орсич, 31, 42, 68
Группа D
"Байер" (Германия) - "Локомотив" (Россия) 1: 2
Голы: Хьоведес, 25 (аг) - Крыховяк, 16 Баринов, 37
"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 2: 2
Голы: Савич, 70, Эрера, 90 - Куадрадо, 48, Матьюди, 65
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019