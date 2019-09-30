Министру экономики назначили еще двух заместителей
Такое решение было принято правительством 29 сентября, сообщает AgroPortal.
Инна Метелева будет заниматься вопросами регионального развития. С июля 2017 г. она возглавляла Киевский офис британской инвестиционной группы Charterhouse Corporate Partners. До этого была заместителем председателя правления аграрной корпорации "Сварог Вест Груп".
Метелева имеет за плечами опыт работы в государственных органах Украины: Государственном казначействе и Министерстве финансов, а также в проектах USAID.
Юлия Свириденко в 2018 году исполняла обязанности главы Черниговской областной государственной администрации, а еще раньше находилась в должности первого заместителя главы Черниговской обладминистрации.
Свириденко имеет экономическое образование и опыт привлечения иностранных инвестиций в Черниговскую область. В Минэкономики будет заниматься аграрными вопросами.
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Напомним, ранее новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сказал, что Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединились в единое ведомство.
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9 сентября правительство назначило трех заместителей министра развития экономики , торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
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