Министру экономики назначили еще двух заместителей

30 сентября, 2019, 14:58

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил в команду еще двух заступниц - Инну Метелеву и Юлию Свириденко

Такое решение было принято правительством 29 сентября, сообщает AgroPortal.

Инна Метелева будет заниматься вопросами регионального развития. С июля 2017 г. она возглавляла Киевский офис британской инвестиционной группы Charterhouse Corporate Partners. До этого была заместителем председателя правления аграрной корпорации "Сварог Вест Груп".

Метелева имеет за плечами опыт работы в государственных органах Украины: Государственном казначействе и Министерстве финансов, а также в проектах USAID.

Юлия Свириденко в 2018 году исполняла обязанности главы Черниговской областной государственной администрации, а еще раньше находилась в должности первого заместителя главы Черниговской обладминистрации.

Свириденко имеет экономическое образование и опыт привлечения иностранных инвестиций в Черниговскую область. В Минэкономики будет заниматься аграрными вопросами.