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Espreso.tvОбществоМинэкономразвития и Минагро объединят в одно министерство

Минэкономразвития и Минагро объединят в одно министерство


фото: facebook
Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединились в единое ведомство

Об этом сообщил новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook .

"Объединение имеет целью ускорение реализации ключевых реформ, таких как: приватизация государственных предприятий, внедрение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрению инноваций в аграрном секторе", - пояснил министр.

Он добавил, что детальное описание реформы будет изложено в Программе Правительства, которая будет представлена на рассмотрение парламента в определенные законом сроки. Сейчас, отметил Милованов, Кабмин нарабатывает "карту приоритетов и план действий".

"Для Министерства является важной синхронизация деятельности всех рынков и внедрение эффективных, прозрачных и понятных правил игры. Реформа аграрной сферы с учетом ее комплексности требует стратегического согласования с ключевыми изменениями в других сферах", - отметил Милованов.

Он назвал дерегуляции и диджитализацию - ключевыми инструментами борьбы с коррупцией в сферах апробаций, сертификации и разрешительной деятельности, связанных с доступом новейших средств производства в агросекторе и доступа произведенной сельскохозяйственной продукции к украинскому и международному потребителю.

Приватизация госпредприятий, отметил министр, - это ликвидация неэффективности в управлении субъектами хозяйствования и прямых потерь госбюджета.

Перезагрузка системы госстатистики, по словам министра, позволит получить "четкие цифры, по показателям развития отрасли и формировать прогнозируемые долгосрочные ориентиры и приоритеты государственной политики в соответствующей сфере".

Также Милованов отметил, что объединение министерств носит стратегический характер.

"И в этом стратегическом измерении нам критически услышать ключевых стейкхолдеров. Мы планируем проведение координационной встречи с представителями аграрного сектора для определения болевых точек и перспектив. Налаживание эффективного диалога - наш вызов и возможность. Будет приложено максимум усилий, чтобы жизненный сельскохозяйственный цикл не был нарушен" , - отметил министр.

И добавил, что сделает "все возможное для экономического роста Украины" на своей новой должности, и при этом останется почетным президентом Киевской Школы Экономики.

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