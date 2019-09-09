Министру экономики Милованову назначили трех заместителей

9 сентября, 2019, 12:28

Правительство назначило трех заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова

Об этом говорится на странице министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.

Павел Кухта - экономист, специалист в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. В 2016-2019 годах работал заместителем председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабинете Министров. В должности первого заместителя министра заниматься формированием политики госсобственности, публичных закупок и рынка труда.

"На посту первого заместителя министра экономики планирую работать над следующими реформами: проведением давно назревшей приватизации государственных предприятий и построении современной системы управления государственным имуществом; основательно реформой рынка труда, которая создаст в Украине новые высокооплачиваемые рабочие места, укрепит средний класс и позволит вернуть домой наших трудовых мигрантов; продолжением реформы государственных закупок и развития системы Prozorro ", - рассказал он.

Торговым представителем Украины назначен юриста Тараса Качку. Он руководил "Украинский медиа центром реформ". В 2016-2017 годах был заместителем исполнительного директора международного фонда "Возрождение", который основал американский финансист Джордж Сорос.

"Моя миссия - улучшить условия доступа украинской продукции на внешние рынки, увеличить экспорт товаров с добавленной стоимостью, интегрировать украинских производителей в глобальные производственные цепи. Рад также, что в этом составе правительства такое большое внимание уделяется цифровой трансформации. Цифровые рынки и рынки услуг в целом является приоритетом международной торговли. Я буду уделять особое внимание этим вопросам ", - отметил он.

За аграрную политику будет отвечать Тарас Высоцкий. Ранее работал генеральным директором ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса.

Он намерен завершить более чем десятилетнюю земельную реформу, очистить аграрный сектор от убыточных, неэффективных предприятий, передав их на приватизацию, побороть коррупцию в сфере государственного регулирования и контроля, ликвидировав или диджитализувавшы соответствующие процедуры, повысить доходы занятых в АПК путем либерализации рынка труда и повышение квалификации работников.

Напомним, ранее новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сказал, что Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединились в единое ведомство.



