Лунин может в ближайшее время покинуть "Вальядолид"
30 сентября, 2019, 18:29
Голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин может перейти в другую команду, если и дальше не будет получать игровую практику
Об этом сообщает Don Balon.
Украинский голкипер Андрей Лунин может сменить команду. Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес недоволен тем, что вратарь не получает игровую практику в "Вальядолиде", и если ситуация будет продолжаться в таком же русле, то клубы будут пытаться разорвать арендное соглашение.
По информации источника, Перес будет рассматривать для украинского голкипера различные варианты, начиная от клубов из Сегунды и заканчивая ролью дублера основного голкипера мадридцев Тибо Куртуа.
Андрей Лунин присоединился к "Вальядолиду" этим летом, однако до сих пор так и не дебютировал за основную команду.
- Голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин вошел в список претендентов на звание GOLDEN BOY-2019.
- 16 августа конкурент Андрея Лунина на вратарской позиции Хосе Антонио Каро оставил "Вальядолид".
- 14 августа голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин отправился в аренду в "Вальядолид".
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