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Espreso.tvСпортЛунин провел первую тренировку с новой командой

Лунин провел первую тренировку с новой командой


фото: realvalladolid.es
Украинский голкипер Андрей Лунин провел первую тренировку в испанском "Вальядолиде"

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба

14 августа голкипер сборной Украины, который принадлежит мадридскому "Реалу", Андрей Лунин провел первую тренировку в "Вальядолиде", игроком которого он стал накануне.

20-летний вратарь играет в "Вальядолиде" один сезон, после чего вернется в "Реал".

В прошлом сезоне в составе испанского "Леганеса", Андрей Лунин провел 7 матчей и пропустил 7 голов.

  • 24 июля украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отличился красивыми сейвами на тренировке "Реала".
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