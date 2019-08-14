Лунин провел первую тренировку с новой командой

14 августа, 2019, 13:23

Украинский голкипер Андрей Лунин провел первую тренировку в испанском "Вальядолиде"

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба

14 августа голкипер сборной Украины, который принадлежит мадридскому "Реалу", Андрей Лунин провел первую тренировку в "Вальядолиде", игроком которого он стал накануне.

20-летний вратарь играет в "Вальядолиде" один сезон, после чего вернется в "Реал".

В прошлом сезоне в составе испанского "Леганеса", Андрей Лунин провел 7 матчей и пропустил 7 голов.

Primera sesión de Andriy Lunin con sus nuevos compañeros. A partir de las 11,30 horas puedes seguir su presentación en nuestro perfil oficial en Facebook



https://t.co/D6Embt9OwP #pucela #RealValladolid pic.twitter.com/iqRzqcWsR1 - Real Valladolid CF (@realvalladolid) August 14, 2019