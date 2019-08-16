"Вальядолид" лишился конкурента украинского голкипера Лунина
16 августа, 2019, 15:26
Конкурент Андрея Лунина на вратарской позиции Хосе Антонио Каро покинул "Вальядолид"
Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Конкурент Андрея Лунина на вратарской позиции Хосе Антонио Каро покинул "Вальядолид" и следующий сезон проведет в аренде в "Понферрадина". 25-летний кипер перебрался на правах аренды в "Понферрадин", который выступает во втором испанском дивизионе. Арендное соглашение рассчитано на один год.
В сезоне-2018/19 Хосе Антонио Каро был одноклубником Романа Зозули и выступал за "Альбасете".
- 14 августа голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин отправился в аренду в "Вальядолид".
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