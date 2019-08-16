"Вальядолид" лишился конкурента украинского голкипера Лунина

16 августа, 2019, 15:26

Конкурент Андрея Лунина на вратарской позиции Хосе Антонио Каро покинул "Вальядолид"

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Конкурент Андрея Лунина на вратарской позиции Хосе Антонио Каро покинул "Вальядолид" и следующий сезон проведет в аренде в "Понферрадина". 25-летний кипер перебрался на правах аренды в "Понферрадин", который выступает во втором испанском дивизионе. Арендное соглашение рассчитано на один год.

В сезоне-2018/19 Хосе Антонио Каро был одноклубником Романа Зозули и выступал за "Альбасете".