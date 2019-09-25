Украинский футболист претендует на звание лучшего молодого игрока года

25 сентября, 2019, 18:54

Голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин вошел в список претендентов на звание GOLDEN BOY-2019

Об этом сообщается в twitter.

Голкипер сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин вошел в топ-40 молодых футболистов мира, которые разыграют звание GOLDEN BOY-2019 (лучший футболист мира до 21 года).

Среди конкурентов украинца: Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэл Леау (оба - "Милан"), Джастин Клюйверт ("Рома"), Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд), Жоау Фелиш ( "Атлетико"), Филипп Фоден ( "Манчестер Сити") , Мейсон Маунт ( "Челси") и другие.

Победителя определяют спортивные журналисты из разных стран мира путем голосования. В прошлом году награду получил защитник Маттейс где Лигт, который тогда играл за "Аякс".

Alphonso Davies and Mickaël Cuisance have been named in the final 40 nominees list for the 2019 Golden Boy award. @Footballogue ] pic.twitter.com/lNTzLNbnyj - Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 24 сентября 2019 г.