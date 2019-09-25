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Espreso.tvСпортУкраинский футболист претендует на звание лучшего молодого игрока года

Украинский футболист претендует на звание лучшего молодого игрока года


фото: REUTERS
Голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин вошел в список претендентов на звание GOLDEN BOY-2019

Об этом сообщается в twitter.

Голкипер сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин вошел в топ-40 молодых футболистов мира, которые разыграют звание GOLDEN BOY-2019 (лучший футболист мира до 21 года).

Среди конкурентов украинца: Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэл Леау (оба - "Милан"), Джастин Клюйверт ("Рома"), Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд), Жоау Фелиш ( "Атлетико"), Филипп Фоден ( "Манчестер Сити") , Мейсон Маунт ( "Челси") и другие.

Победителя определяют спортивные журналисты из разных стран мира путем голосования. В прошлом году награду получил защитник Маттейс где Лигт, который тогда играл за "Аякс".

  • В 2016 году за звание лучшего молодого игрока года боролся полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко, тогда он занял 23-е место.
  • 16 августа конкурент Андрея Лунина на вратарской позиции Хосе Антонио Каро оставил "Вальядолид" .
  • 14 августа голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин отправился в аренду в "Вальядолид".
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