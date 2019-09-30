Британская оппозиция рассматривает возможность импичмента Джонсону
30 сентября, 2019, 12:21
Оппозиционные партии Великобритании рассматривают возможность запуска процедуры импичмента премьер-министра Бориса Джонсона
Об этом пишет британское издание The Sunday Times.
Поводом для этого стало решение Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение Джонсона о прекращении работы парламента.
Предложение об импичменте выдвинула левоцентристская валлийский партия Плайд Камри, ее предложение обсуждалось на встрече политиков 26 сентября. Инициатива может быть представлена Палате общин на следующей неделе.
Если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, в отношении Джонсона может начаться судебное разбирательство.
По данным CNN, в случае успешного голосования о недоверии Джонсону в должности премьера, на первых порах его заменит лидер партии лейбористов Джереми Корбин.
- Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о прекращении работы парламента на пять недель.
- После этого Джонсон заявил, что несмотря на все намерена вывести Британию из ЕС до 31 октября.
- Также Борис Джонсон предложил оппозиции вынести вотум недоверия его правительству, чтобы провести досрочные выборы.
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