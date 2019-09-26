Джонсон предложил вынести вотум недоверия его правительству

26 сентября, 2019, 11:16

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил оппозиции вынести вотум недоверия его правительству, чтобы провести досрочные выборы

С таким заявлением британский премьер выступил на заседании в Палате общин 25 сентября, передает Радио Свобода .

Джонсон подчеркнул, что пришло время осуществить Brexit и начать объединение страны, расколотой после референдума о выходе Британии из Евросоюза.

Оппозиционные партии призвали Джонсона уйти в отставку 24 сентября. Это произошло сразу после того, как Верховный суд королевства признал незаконным решение правительства о приостановлении работы парламента на пять недель. В постановлении сказано, что решение Джонсона, формально одобрено королевой, не имеет никакой юридической силы и парламент может собраться в любой момент. Парламент собрался на следующий день.

Представители оппозиции 25 сентября резко раскритиковали Джонсона, обвинив его в неуважении к демократии и к королеве. Однако оппозиционные лейбористы не спешат высказывать Джонсону вотум недоверия. Сначала они хотят добиться отсрочки выхода Британии из ЕС. Джонсон обещает осуществить его 31 октября.

Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о прекращении работы парламента на пять недель.

После этого Джонсон заявил, что несмотря на все намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября .