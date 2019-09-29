Зеленский оскорбил правительство Германии, - Spiegel

29 сентября, 2019, 09:11

Об этом говорится в материале немецкого журнала Spiegel , передает Еспресо.TV .

Как отмечает издание, во время беседы с Трампом Зеленский ни словом не оценил дипломатические усилия Меркель.

Лидер социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених отметил, что именно канцлер Германии и бывший министр иностранных дел, а ныне действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта.

Как отмечается в статье, теперь украинский посол в Берлине Андрей Мельник пытается "склеить обломки". Дипломат отметил, что Зеленский ценит "огромное личное участие канцлера Германии". Однако немецкое правительство несмотря на недовольство Зеленским, возлагает вину на Вашингтон, добавляется в материале.

Как считает глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген, разговор Трампа и Зеленского показала, что американский лидер использует свою власть "в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы".

Мютцених тоже вивловився по этому поводу. По его мнению, Трамп остался верен девизу о том, что "лучше подпитывать недовольство, чем работать над общим согласием и решениями среди партнеров".