Зеленский оскорбил правительство Германии, - Spiegel
Об этом говорится в материале немецкого журнала Spiegel , передает Еспресо.TV .
Как отмечает издание, во время беседы с Трампом Зеленский ни словом не оценил дипломатические усилия Меркель.
Лидер социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених отметил, что именно канцлер Германии и бывший министр иностранных дел, а ныне действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта.
Как отмечается в статье, теперь украинский посол в Берлине Андрей Мельник пытается "склеить обломки". Дипломат отметил, что Зеленский ценит "огромное личное участие канцлера Германии". Однако немецкое правительство несмотря на недовольство Зеленским, возлагает вину на Вашингтон, добавляется в материале.
Как считает глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген, разговор Трампа и Зеленского показала, что американский лидер использует свою власть "в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы".
Мютцених тоже вивловився по этому поводу. По его мнению, Трамп остался верен девизу о том, что "лучше подпитывать недовольство, чем работать над общим согласием и решениями среди партнеров".
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