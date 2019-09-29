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Espreso.tvМирДемократы хотят "отобрать все" у американцев, - Трамп о начале своего импичмента

Демократы хотят "отобрать все" у американцев, - Трамп о начале своего импичмента

Президент США Дональд Трамп считает, что за счет скандала с расшифровкой его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским его оппоненты из Демократической партии пытаются "остановить его" и "забрать все" у американцев

С таким заявлением он выступил на фоне начала процедуры импичмента из-за жалоб сотрудника разведки, передает Еспресо.TV .

"Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все", - подчеркнул Трамп в своем обращении к американскому народу, обнародованному в ночь с 28 на 29 сентября 2019 по киевскому времени.

По словам президента США, "охота" на ведьм должна быть прекращено хотя бы потому, что Зеленский заявил, что Трамп не давил на него, как было в жалобе.

"Разговор с новым и очень хорошим президентом, который сказал фейковым новостям в ООН,  что я не оказывал на него давление  никоим образом, ни в какой форме и в каком виде, должен сама по себе положить конец последней охоте на ведьм", - написал он в Twitter.

Трамп также обвинил главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шифа в искажении его разговора с Зеленским и потребовал отставки конгрессмена.

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