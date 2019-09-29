Демократы хотят "отобрать все" у американцев, - Трамп о начале своего импичмента
С таким заявлением он выступил на фоне начала процедуры импичмента из-за жалоб сотрудника разведки, передает Еспресо.TV .
"Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все", - подчеркнул Трамп в своем обращении к американскому народу, обнародованному в ночь с 28 на 29 сентября 2019 по киевскому времени.
По словам президента США, "охота" на ведьм должна быть прекращено хотя бы потому, что Зеленский заявил, что Трамп не давил на него, как было в жалобе.
"Разговор с новым и очень хорошим президентом, который сказал фейковым новостям в ООН, что я не оказывал на него давление никоим образом, ни в какой форме и в каком виде, должен сама по себе положить конец последней охоте на ведьм", - написал он в Twitter.
Трамп также обвинил главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шифа в искажении его разговора с Зеленским и потребовал отставки конгрессмена.
They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 сентября 2019 г.
- Как заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность", в прошлом заместитель главы Администрации президента и директор Национального института стратегических исследований при СНБО Ростислав Павленко, международный скандал, в эпицентре которого оказался президент Владимир Зеленский из-за обнародования расшифровки его разговора с Дональдом Трампом, произошел из-за нехватки его личного умения, опыта и пренебрежение рекомендациями от дипломатов и спецслужб .
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!