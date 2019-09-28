Зеленский пренебрег подготовкой к разговору с Трампом, - нардеп Ростислав Павленко о телефонном скандале

28 сентября, 2019, 21:04

Об этом 28 сентября 2019 г. заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность", в прошлом заместитель главы Администрации президента и директор Национального института стратегических исследований при СНБО Ростислав Павленко в эфире Еспресо.TV.

"В той ситуации, в который ты оказался, ты должен делать все, что от тебя зависит, и чуть больше. Еще Марк Аврелий говорил, что мы должны сделать то, что должны, а уж что произойдет, это уже произойдет. Это далеко не КВН. Надо, во-первых, понимать, как выходить из таких ситуаций, а, во-вторых, зная, как готовятся подобные встречи, со стороны президента было некоторое пренебрежение подготовкой. Потому что есть Министерство иностранных дел, есть советники, есть целый ряд людей, которые знают предмет, которые знают, чего можно ожидать. Спецслужбы готовят свои материалы. По желанию можно было подготовиться и понять, какие ситуации создаст Трамп. Тем более, если нет своего непосредственного практического опыта", - отметил нардеп.

По его словам, по состоянию на июль месяц "не было большим секретом", что в Соединенных Штатах начинается избирательная компания и Трамп интересуется делами своего оппонента Джо Байдена.

"То есть, что такие темы будут подниматься, я думаю, было просчитано и аналитиками МИД, и теми, кто работает в Офисе президента. Если не имеешь собственных знаний и опыта, тогда доверься тому, о чем тебе говорят профессионалы", - подытожил Павленко.