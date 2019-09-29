На въезде в оккупированный Крым построят легальные автостанции, - министр инфраструктуры Криклий

29 сентября, 2019, 07:42

Мининфраструктуры Украины собирается наладить регулярные пассажирские перевозки на админграницах с аннексированной Автономной Республикой Крым

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал 28 сентября 2019 года в интервью Радио Свобода, передает Еспресо.TV .

Отвечая на вопрос - "Появятся ли возле КПВВ на админмежах с Крымом автостанции и станут ли возможными легальные перевозки" - Криклий сказал:

"КПВВ - конечно, что мы строим. Сейчас через определенные проблемы нам передали это строительство и заказчиком стала" Укрзализныця ". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена Президентом задачи, это все построится - КПВВ" Чонгар " и "Каланчак".

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"Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции", - добавил министр.

По его словам, конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти "с нашим участием".