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Espreso.tvОбществоНа въезде в оккупированный Крым построят легальные автостанции, - министр инфраструктуры Криклий

На въезде в оккупированный Крым построят легальные автостанции, - министр инфраструктуры Криклий

Владислав Криклий
Мининфраструктуры Украины собирается наладить регулярные пассажирские перевозки на админграницах с аннексированной Автономной Республикой Крым

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал 28 сентября 2019 года в интервью Радио Свобода, передает Еспресо.TV .

Отвечая на вопрос - "Появятся ли возле  КПВВ на админмежах с Крымом автостанции и станут ли возможными легальные перевозки" - Криклий сказал:

"КПВВ - конечно, что мы строим. Сейчас через определенные проблемы нам передали это строительство и заказчиком стала" Укрзализныця ". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена Президентом задачи, это все построится - КПВВ" Чонгар " и "Каланчак".

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"Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции", - добавил министр.

По его словам, конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти  "с нашим участием".

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