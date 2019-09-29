На въезде в оккупированный Крым построят легальные автостанции, - министр инфраструктуры Криклий
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал 28 сентября 2019 года в интервью Радио Свобода, передает Еспресо.TV .
Отвечая на вопрос - "Появятся ли возле КПВВ на админмежах с Крымом автостанции и станут ли возможными легальные перевозки" - Криклий сказал:
"КПВВ - конечно, что мы строим. Сейчас через определенные проблемы нам передали это строительство и заказчиком стала" Укрзализныця ". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена Президентом задачи, это все построится - КПВВ" Чонгар " и "Каланчак".
Читайте также: Не допустим капитуляции! Открытое обращение общественности к президенту Украины
"Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции", - добавил министр.
По его словам, конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти "с нашим участием".
- Напомним, в июле советник Зеленского Данил Гетманцев высказывался в пользу возобновления поставок воды в Крым . Позже команда нового президента отказалась от этой идеи.
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-
Читайте также
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев