У Зеленского ответили оккупантам на "хотелки" по поставкам воды в Крым

13 августа, 2019, 12:31

Оккупанты Крыма предложили руководству России инициировать переговоры с Украиной о допуске на аннексированный полуостров вод Днепра

Об этом заместитель председателя Совета министров - "постоянный представитель Крыма" при президенте РФ Георгий Мурадов заявил на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму в понедельник, сообщает ТАСС .

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, возможно, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода идет с территории РФ", - сказал он.

По мнению Кориневича, инициировать переговорный процесс необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич ответил на это: "Все претензии государства-оккупанта на днепровской воде не имеют никакого правовой или международно-правовой основы".

Он пояснил:

"1 Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина.

2. Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право.

3. По всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами ".

В свою очередь, руководитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров напомнил :

"Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществлена с 20 сентября 2015 крымскотатарском и украинском общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже - полное прекращение поставок электроэнергии на временно оккупированный Крым, удорожило российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крым на несколько миллиардов (!) долларов ".

"Поэтому, не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей" , - заявил Чубаров.