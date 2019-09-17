Не допустим капитуляции! Открытое обращение общественности к президенту Украины

17 сентября, 2019, 12:10

Обращение открыто для присоединения, список постоянно будет дополняться

Обращение опубликовал блогер Мирослав Гай.

Публикуем его полностью:

"Весь Украинский народ хочет свободы, мира и безопасности. Залогом этого является суверенное и соборное украинское государство. В борьбе за его создание и утверждение отдали свои жизни миллионы украинцев. Святая обязанность каждого из нас помнить и чтить жертвенность лучших сыновей и дочерей украинского народа.

В то время, когда сейчас наши воины защищают Украину от вооруженной агрессии России, главную ответственность за судьбу Украины несет высшее руководство государства, в частности Президент Владимир Зеленский. Как Глава государства и Верховный Главнокомандующий он должен осознавать, что его позиция в вопросе прекращения российской агрессии не должна определяться конъюнктурными политическими соображениями и не может игнорировать колоссальную цену, уплаченную украинской нацией за свою независимость. Президент должен понимать, что в украинско-российских отношениях возник не ситуативный конфликт, а происходит очередная попытка России уничтожить Украину как независимое государство.

Именно поэтому мы, общественные деятели, ученые, эксперты, волонтеры и добровольцы, обеспокоены заявлением Президента Зеленского от 12 сентября 2019 г. о том, что на встрече лидеров государств Нормандской четверки будет обсуждаться «формула Штайнмайера». Известно, что эта формула предусматривает проведение выборов на оккупированных Россией украинских территориях и предоставления им особого статуса. Применение данной формулы, основанной на навязанных Украине силой Минских договоренностях, выносит за скобки переговоров вопросы деоккупации Крыма и ответственности России как государства-агрессора.

Согласие с этой или с любой похожей формулой будет означать капитуляцию Украины на условиях Кремля. Мира с Россией нельзя достигать любой ценой. Такой мир приведет к еще более масштабной войне, к еще большим жертвам и лишениям украинцев, повлечет разрушение независимой государственности Украины. В истории украинско-российских отношений множество примеров, когда уступки кремлевскому руководству поощряли агрессора к еще большим требованиям.

Стремление Украины к справедливому миру несовместимо с капитуляцией на условиях агрессора и должно основываться на общепризнанных нормах международного права. Исходя из этого, основой национальной позиции Украины в переговорах должны быть такие принципы:

1. Россия начала и продолжает вооруженную агрессию против Украины, оккупировала Крым и части Донетчины и Луганщины. В результате российской агрессии погибли или были искалечены десятки тысяч украинцев, миллионы наших граждан были вынуждены покинуть свои дома или скитаются в условиях оккупационного режима. Украина страдает не от "внутриукраинского конфликта», а от осуществляемой Россией вооруженной агрессии и ее последствий.

2. Освобождение отдельных районов Донетчины и Луганщины неотделимо от деоккупации Крыма. И в Крыму, и на Донбассе агрессор - один, природа агрессии - одна, нарушение международного права и прав человека и свобод - одинаковые. Все оккупированные Россией территории должны быть возвращены Украине вместе и одновременно.

3. Кремль должен освободить всех украинцев, которые незаконно содержатся в России и на оккупированных ею территориях.

4. На оккупированных территориях не могут проходить выборы ни в органы местного самоуправления, ни в Верховную Раду Украины.

5. Все российские оккупационные силы должны покинуть украинскую территорию без каких-либо условий.

6. Украина должна возобновить полный контроль над всей линией украинско-российской государственной границы.

7. Освобожденные Россией украинские территории не могут иметь никаких особых статусов, которые бы ставили под сомнение унитарное устройство Украины.

8. Ответственность за агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий несет Россия.

9. Украина должна требовать полного возмещения убытков, причиненных агрессией и оккупацией, и наказания виновных за совершение международных уголовных преступлений.

10. Мирные соглашения не могут быть достигнуты ценой отказа Украины от уже сделанного ею и конституционно закрепленного евроатлантического цивилизационного выбора и курса на полноправное членство в НАТО и Европейском Союзе.

Все эти положения должны стать ключевыми элементами позиции Украины во время переговоров в любом формате. Призываем Президента Украины придерживаться именно такой позиции. Глава государства должен осознавать, что украинский народ не согласится с унизительным миром и будет сопротивляться любым попыткам навязать капитуляцию перед Кремлем.

Киев, 17 сентября 2019 г.", - говорится в обращении.

Василенко Владимир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия"

Басараб Михаил, политолог, кандидат политических наук, член президиума Общественного комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине

Тарасюк Борис, министр иностранных дел (1998-2000, 2005-2006 гг.), Народный депутат Украины пяти созывов

Огрызко Владимир, Министр иностранных дел (2007-2009 гг.), Руководитель Центра исследования России

Брюховецкий Вячеслав, почетный президент Национального университета «Киево-Могилянская академия», Герой Украины

Гопко Анна, народный депутат Украины (Верховная Рада VIII созыва), председатель парламентского Комитета по иностранным делам

Лубкивский Даниил, дипломат, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014)

Макаров Юрий, журналист

Ярош Дмитрий, участник российско-украинской войны, командующий Украинской добровольческой армии (УДА)

Мазур Игорь, участник российско-украинской войны, заместитель Главного командира УНСО

Гай Мирослав, участник российско-украинской войны, глава фонда «Mir & Co»

Белоус Павел, участник российско-украинской войны, боец батальонов «Гарпун» и «Киевская Русь»

Михнюк Ирина, глава ГС «ВОО семей погибших и без вести пропавших, участников антитеррористической операции, ветеранов войны и активистов волонтерского движения "Крылья 8 сотни"

Пташник Евгений, командир батальона «Айдар» (2014-2015 гг.)

Тетерук Андрей, командир добровольческого батальона «Миротворец» (2014), народный депутат Украины (Верховная Рада VIII созыва)

Лапин Игорь, командир роты батальона «Айдар», народный депутат Украины (Верховная Рада VIII созыва)

Ушинский Александр, участник российско-украинской войны, глава Ассоциации жертв Голодомора

Сиротюк Юрий, участник российско-украинской войны, народный депутат Украины (Верховная Рада VII созыва)

Степаненко Евгений, ведущий программы «Война и мир», участник российско-украинской войны

Головко Александр, боец 131-го Отдельного разведывательного батальона ВСУ

Шибаев Сергей, глава Борзнянского районного Союза офицеров Украины в Черниговской области, офицер ВСУ

Ломоть Петр, полковник запаса ВСУ, сотник 38-й сотни Самообороны Майдана имени Устим Голоднюк

Левус Андрей, глава Провода ОО «Свободные Люди», народный депутат Украины (Верховная Рада VIII созыва)

Гончар Михаил, президент Центра глобальных исследований «Стратегия ХХI», консультант Секретаря СНБОУ (1996-2000 гг.)

Квит Сергей, профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия»

Кокотюха Андрей, писатель

Фоменко Сергей, музыкант, лидер группы «Мандры»

Зисельс Иосиф, диссидент, Исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины

Березюк Олег, глава Украинского юридического общества

Высоцкий Сергей, журналист, народный депутат Украины (Верховная Рада VIII созыва)

Журавель Юрий, музыкант, лидер группы «OT VINTA!»

Лыховий Дмитрий, журналист, главный редактор интернет-издания «Новынарня»

Сергийчук Владимир, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Скипальский Александр, генерал-лейтенант, начальник Главного управления разведки Минобороны (1992-1994 гг.)

Денисенко Андрей, народный депутат Украины (Верховная Рада VIII созыва)

Мовчан Павел, глава ВУТ «Просвита», народный депутат Украины пяти созывов

Заяц Иван, Министр экологии и природных ресурсов Украины, народный депутат Украины пяти созывов

Кабакаев Семен, глава ОО «Безопасность и взаимодействие в Украине»

Казимиров Анатолий, Славутское горрайонное объединение «Майдан»

Бай Олег, Чрезвычайный и Полномочный Посланник

Стецькив Тарас, общественный деятель, народный депутат Украины пяти созывов

Перепелица Георгий, политолог, директор Института внешнеполитических исследований

Голомша Николай, сопредседатель Форума «Украинская альтернатива»

Филипчук Георгий, министр охраны окружающей среды Украины (2007-

2010), народный депутат Украины трех созывов

Чепура Екатерина, общественный деятель, активистка движения «Видсич»

Иванов Александр, общественный деятель, координатор движения «Переходь на українську»

Бородач Тарас, сотник 25-й сотни Самооборона Майдана

Пархоменко Сергей, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. О.Никонорова

Батрин Станислав, руководитель ОО «Открытая Украина» и проекта «Открытый суд»

Марченко Николай, ведущий эксперт по конституционному и избирательному праву Ассоциации украинских юристов

Жумадилов Арсен, председатель правления ОО «Крымский институт стратегических исследований»

Поддубняк Андрей, эксперт в сфере экологической безопасности

Мельник Александр, эксперт в сфере развития институтов гражданского общества

Гончарук Виктор, независимый эксперт по урбанизму

Иванюк Виктория, эксперт Ассоциации украинских юристов по избирательному праву

Фарион Соломия, глава Молодежного националистического конгресса

Орищенко Роман, глава штаба Самооборона Майдана

Турянский Игорь, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Лапиков Евгений, Почетный председатель Союза офицеров Украины (2012-2014 гг.), Народный депутат Украины (Верховная Рада ИИ созыва)

Марасина Александр, волонтер

Нуриев Эльхан, сокоординатор международной общественной инициативы «Антипутинский информационный фронт»

Степанов Денис, Союз украинской молодежи

Сасько Александр, председатель Союза офицеров Украины

Харьков Дмитрий, руководитель Самообороны Майдана Запорожье

Кузнечик Иван, руководитель Самообороны Майдана Тернополя

Ясенчук Александр, руководитель Самообороны Майдана Чернигова

Бень Андрей, сотник 14-й сотни Самообороны Майдана

Жирко Е. В., ОО «Верхняя Сич»

Купрас М.В., ОО «Витальеры»

Ферликовска Л. И., ОО «Волонтерский центр помощи военным и гражданским «Вильна Доля»

Ващук В. И., ОО «ДМОВА«

Дремлюга Иван, ОО «Днепровское общество политзаключенных и репрессированных»

Мирончук В.Я., ОО «Казацкое наследие»

Туржий С. Г., ОО «Новое начало»

Таршин Н. П., ОО «Патриотическое объединение Орияна»

Мельничук В. В., ОО «Сообщество активной молодежи - САМ»

Мирончук В.Я., ОО «Шанс жизни»

Кучинский В. И., МОО Кодакское Войско Запорожское

Черненко А., ОО «Золотая Паланка»

Кошка Дмитрий, общественный деятель

Решетняков Александр, ОО «Солидарная молодежь» Днепр

Нагний Василий, ДОО «Союз офицеров Украины»

Таратушка В., ДОО «Общество украинских офицеров»

Дремлюга И.Е., Днепропетровское подразделение ОО «Евромайдан украинского народовластия»

Харахулах К.В., ОО «Сич-Защита»

Также обращение подписали:

коллектив кинообъединения «Вавилон'13»

коллектив международного разведывательного волонтерского сообщества «Информнапалм»

команда украинского кризисного медиа-центра

участники общественно-политического движения «Межа»

коллектив Украинской стратегической инициативы

Обращение открыто для присоединения, список постоянно будет дополняться. Если вы поддерживаете это обращение, просим присылать информацию о себе на электронный адрес: center.opad@gmail.com