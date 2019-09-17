Не допустим капитуляции! Открытое обращение общественности к президенту Украины
Обращение опубликовал блогер Мирослав Гай.
Публикуем его полностью:
"Весь Украинский народ хочет свободы, мира и безопасности. Залогом этого является суверенное и соборное украинское государство. В борьбе за его создание и утверждение отдали свои жизни миллионы украинцев. Святая обязанность каждого из нас помнить и чтить жертвенность лучших сыновей и дочерей украинского народа.
В то время, когда сейчас наши воины защищают Украину от вооруженной агрессии России, главную ответственность за судьбу Украины несет высшее руководство государства, в частности Президент Владимир Зеленский. Как Глава государства и Верховный Главнокомандующий он должен осознавать, что его позиция в вопросе прекращения российской агрессии не должна определяться конъюнктурными политическими соображениями и не может игнорировать колоссальную цену, уплаченную украинской нацией за свою независимость. Президент должен понимать, что в украинско-российских отношениях возник не ситуативный конфликт, а происходит очередная попытка России уничтожить Украину как независимое государство.
Именно поэтому мы, общественные деятели, ученые, эксперты, волонтеры и добровольцы, обеспокоены заявлением Президента Зеленского от 12 сентября 2019 г. о том, что на встрече лидеров государств Нормандской четверки будет обсуждаться «формула Штайнмайера». Известно, что эта формула предусматривает проведение выборов на оккупированных Россией украинских территориях и предоставления им особого статуса. Применение данной формулы, основанной на навязанных Украине силой Минских договоренностях, выносит за скобки переговоров вопросы деоккупации Крыма и ответственности России как государства-агрессора.
Согласие с этой или с любой похожей формулой будет означать капитуляцию Украины на условиях Кремля. Мира с Россией нельзя достигать любой ценой. Такой мир приведет к еще более масштабной войне, к еще большим жертвам и лишениям украинцев, повлечет разрушение независимой государственности Украины. В истории украинско-российских отношений множество примеров, когда уступки кремлевскому руководству поощряли агрессора к еще большим требованиям.
Стремление Украины к справедливому миру несовместимо с капитуляцией на условиях агрессора и должно основываться на общепризнанных нормах международного права. Исходя из этого, основой национальной позиции Украины в переговорах должны быть такие принципы:
1. Россия начала и продолжает вооруженную агрессию против Украины, оккупировала Крым и части Донетчины и Луганщины. В результате российской агрессии погибли или были искалечены десятки тысяч украинцев, миллионы наших граждан были вынуждены покинуть свои дома или скитаются в условиях оккупационного режима. Украина страдает не от "внутриукраинского конфликта», а от осуществляемой Россией вооруженной агрессии и ее последствий.
2. Освобождение отдельных районов Донетчины и Луганщины неотделимо от деоккупации Крыма. И в Крыму, и на Донбассе агрессор - один, природа агрессии - одна, нарушение международного права и прав человека и свобод - одинаковые. Все оккупированные Россией территории должны быть возвращены Украине вместе и одновременно.
3. Кремль должен освободить всех украинцев, которые незаконно содержатся в России и на оккупированных ею территориях.
4. На оккупированных территориях не могут проходить выборы ни в органы местного самоуправления, ни в Верховную Раду Украины.
5. Все российские оккупационные силы должны покинуть украинскую территорию без каких-либо условий.
6. Украина должна возобновить полный контроль над всей линией украинско-российской государственной границы.
7. Освобожденные Россией украинские территории не могут иметь никаких особых статусов, которые бы ставили под сомнение унитарное устройство Украины.
8. Ответственность за агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий несет Россия.
9. Украина должна требовать полного возмещения убытков, причиненных агрессией и оккупацией, и наказания виновных за совершение международных уголовных преступлений.
10. Мирные соглашения не могут быть достигнуты ценой отказа Украины от уже сделанного ею и конституционно закрепленного евроатлантического цивилизационного выбора и курса на полноправное членство в НАТО и Европейском Союзе.
Все эти положения должны стать ключевыми элементами позиции Украины во время переговоров в любом формате. Призываем Президента Украины придерживаться именно такой позиции. Глава государства должен осознавать, что украинский народ не согласится с унизительным миром и будет сопротивляться любым попыткам навязать капитуляцию перед Кремлем.
Киев, 17 сентября 2019 г.", - говорится в обращении.
- Василенко Владимир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия"
- Басараб Михаил, политолог, кандидат политических наук, член президиума Общественного комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине
- Тарасюк Борис, министр иностранных дел (1998-2000, 2005-2006 гг.), Народный депутат Украины пяти созывов
- Огрызко Владимир, Министр иностранных дел (2007-2009 гг.), Руководитель Центра исследования России
- Брюховецкий Вячеслав, почетный президент Национального университета «Киево-Могилянская академия», Герой Украины
- Гопко Анна, народный депутат Украины (Верховная Рада VIII созыва), председатель парламентского Комитета по иностранным делам
- Лубкивский Даниил, дипломат, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014)
- Макаров Юрий, журналист
- Ярош Дмитрий, участник российско-украинской войны, командующий Украинской добровольческой армии (УДА)
- Мазур Игорь, участник российско-украинской войны, заместитель Главного командира УНСО
- Гай Мирослав, участник российско-украинской войны, глава фонда «Mir & Co»
- Белоус Павел, участник российско-украинской войны, боец батальонов «Гарпун» и «Киевская Русь»
- Михнюк Ирина, глава ГС «ВОО семей погибших и без вести пропавших, участников антитеррористической операции, ветеранов войны и активистов волонтерского движения "Крылья 8 сотни"
- Пташник Евгений, командир батальона «Айдар» (2014-2015 гг.)
- Тетерук Андрей, командир добровольческого батальона «Миротворец» (2014), народный депутат Украины (Верховная Рада VIII созыва)
- Лапин Игорь, командир роты батальона «Айдар», народный депутат Украины (Верховная Рада VIII созыва)
- Ушинский Александр, участник российско-украинской войны, глава Ассоциации жертв Голодомора
- Сиротюк Юрий, участник российско-украинской войны, народный депутат Украины (Верховная Рада VII созыва)
- Степаненко Евгений, ведущий программы «Война и мир», участник российско-украинской войны
- Головко Александр, боец 131-го Отдельного разведывательного батальона ВСУ
- Шибаев Сергей, глава Борзнянского районного Союза офицеров Украины в Черниговской области, офицер ВСУ
- Ломоть Петр, полковник запаса ВСУ, сотник 38-й сотни Самообороны Майдана имени Устим Голоднюк
- Левус Андрей, глава Провода ОО «Свободные Люди», народный депутат Украины (Верховная Рада VIII созыва)
- Гончар Михаил, президент Центра глобальных исследований «Стратегия ХХI», консультант Секретаря СНБОУ (1996-2000 гг.)
- Квит Сергей, профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия»
- Кокотюха Андрей, писатель
- Фоменко Сергей, музыкант, лидер группы «Мандры»
- Зисельс Иосиф, диссидент, Исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины
- Березюк Олег, глава Украинского юридического общества
- Высоцкий Сергей, журналист, народный депутат Украины (Верховная Рада VIII созыва)
- Журавель Юрий, музыкант, лидер группы «OT VINTA!»
- Лыховий Дмитрий, журналист, главный редактор интернет-издания «Новынарня»
- Сергийчук Владимир, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
- Скипальский Александр, генерал-лейтенант, начальник Главного управления разведки Минобороны (1992-1994 гг.)
- Денисенко Андрей, народный депутат Украины (Верховная Рада VIII созыва)
- Мовчан Павел, глава ВУТ «Просвита», народный депутат Украины пяти созывов
- Заяц Иван, Министр экологии и природных ресурсов Украины, народный депутат Украины пяти созывов
- Кабакаев Семен, глава ОО «Безопасность и взаимодействие в Украине»
- Казимиров Анатолий, Славутское горрайонное объединение «Майдан»
- Бай Олег, Чрезвычайный и Полномочный Посланник
- Стецькив Тарас, общественный деятель, народный депутат Украины пяти созывов
- Перепелица Георгий, политолог, директор Института внешнеполитических исследований
- Голомша Николай, сопредседатель Форума «Украинская альтернатива»
- Филипчук Георгий, министр охраны окружающей среды Украины (2007-
- 2010), народный депутат Украины трех созывов
- Чепура Екатерина, общественный деятель, активистка движения «Видсич»
- Иванов Александр, общественный деятель, координатор движения «Переходь на українську»
- Бородач Тарас, сотник 25-й сотни Самооборона Майдана
- Пархоменко Сергей, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. О.Никонорова
- Батрин Станислав, руководитель ОО «Открытая Украина» и проекта «Открытый суд»
- Марченко Николай, ведущий эксперт по конституционному и избирательному праву Ассоциации украинских юристов
- Жумадилов Арсен, председатель правления ОО «Крымский институт стратегических исследований»
- Поддубняк Андрей, эксперт в сфере экологической безопасности
- Мельник Александр, эксперт в сфере развития институтов гражданского общества
- Гончарук Виктор, независимый эксперт по урбанизму
- Иванюк Виктория, эксперт Ассоциации украинских юристов по избирательному праву
- Фарион Соломия, глава Молодежного националистического конгресса
- Орищенко Роман, глава штаба Самооборона Майдана
- Турянский Игорь, Чрезвычайный и Полномочный Посол
- Лапиков Евгений, Почетный председатель Союза офицеров Украины (2012-2014 гг.), Народный депутат Украины (Верховная Рада ИИ созыва)
- Марасина Александр, волонтер
- Нуриев Эльхан, сокоординатор международной общественной инициативы «Антипутинский информационный фронт»
- Степанов Денис, Союз украинской молодежи
- Сасько Александр, председатель Союза офицеров Украины
- Харьков Дмитрий, руководитель Самообороны Майдана Запорожье
- Кузнечик Иван, руководитель Самообороны Майдана Тернополя
- Ясенчук Александр, руководитель Самообороны Майдана Чернигова
- Бень Андрей, сотник 14-й сотни Самообороны Майдана
- Жирко Е. В., ОО «Верхняя Сич»
- Купрас М.В., ОО «Витальеры»
- Ферликовска Л. И., ОО «Волонтерский центр помощи военным и гражданским «Вильна Доля»
- Ващук В. И., ОО «ДМОВА«
- Дремлюга Иван, ОО «Днепровское общество политзаключенных и репрессированных»
- Мирончук В.Я., ОО «Казацкое наследие»
- Туржий С. Г., ОО «Новое начало»
- Таршин Н. П., ОО «Патриотическое объединение Орияна»
- Мельничук В. В., ОО «Сообщество активной молодежи - САМ»
- Мирончук В.Я., ОО «Шанс жизни»
- Кучинский В. И., МОО Кодакское Войско Запорожское
- Черненко А., ОО «Золотая Паланка»
- Кошка Дмитрий, общественный деятель
- Решетняков Александр, ОО «Солидарная молодежь» Днепр
- Нагний Василий, ДОО «Союз офицеров Украины»
- Таратушка В., ДОО «Общество украинских офицеров»
- Дремлюга И.Е., Днепропетровское подразделение ОО «Евромайдан украинского народовластия»
- Харахулах К.В., ОО «Сич-Защита»
- Также обращение подписали:
- коллектив кинообъединения «Вавилон'13»
- коллектив международного разведывательного волонтерского сообщества «Информнапалм»
- команда украинского кризисного медиа-центра
- участники общественно-политического движения «Межа»
- коллектив Украинской стратегической инициативы
Обращение открыто для присоединения, список постоянно будет дополняться. Если вы поддерживаете это обращение, просим присылать информацию о себе на электронный адрес: center.opad@gmail.com
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