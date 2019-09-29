Экс-тренер "Динамо" Хацкевич может возглавить российский клуб
29 сентября, 2019, 17:05
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить московское "Динамо"
Об этом сообщает "Динамомания" .
По информации издания, это может произойти во время зимнего перерыва в чемпионате России.
Сейчас главным тренером "Динамо" из Москвы является Дмитрий Хохлов. Под его руководством команда идет на 12-м месте в российском первенстве, а также вылетела из Кубка России.
За московское "Динамо" выступает экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец.
Белорус Александр Хацкевич был уволен из киевского "Динамо" 14 августа и уступил пост главного тренера Алексею Михайличенко.
- Напомним, 13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" дома сыграло вничью с бельгийскийм "Брюгге" и вылетело из турнира.
- 14 августа киевское "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича.
- 15 августа новым главным тренером киевского "Динамо" назначен спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.
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