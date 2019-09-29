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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Динамо" Хацкевич может возглавить российский клуб

Экс-тренер "Динамо" Хацкевич может возглавить российский клуб


фото: ukrinform.ua
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить московское "Динамо"

Об этом сообщает "Динамомания" .

По информации издания, это может произойти во время зимнего перерыва в чемпионате России.

Сейчас главным тренером "Динамо" из Москвы является Дмитрий Хохлов. Под его руководством команда идет на 12-м месте в российском первенстве, а также вылетела из Кубка России.

За московское "Динамо" выступает экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец.

Белорус Александр Хацкевич был уволен из киевского "Динамо" 14 августа и уступил пост главного тренера Алексею Михайличенко.

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