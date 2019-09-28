Украинская десантница Маруся Звиробий объяснила разницу между "миром", о котором говорит Винник, и победой

28 сентября, 2019, 18:35

На призыв популярного певца Олега Винника к "миру" с Путиным и к тому, чтобы не делать разницы между Украиной и Россией, ответила известная участница войны на Донбассе, одна из первых организаторов и инструкторов добровольческих подразделений Маруся Звиробий

Соответствующее обращение она разместила у себя на странице, передает Еспресо.TV.

"Украине нужна победа, а не "мир". Мир в стране невозможен без возвращения ей незаконно аннексированных территорий, за каждый кусок которых пролита кровь наших соотечественников. А Путин не отдаст вам ни один кусок захваченной земли. И это означает, что мир невозможен, пока Путин не согласится вернуть землю", - пояснила военная.

Тогда как победа, по словам Звиробий, означает, что "мы возвращаем свою землю военным путем", если Москва не хочет отдать нам ее добровольно.

"Вот в чем разница между "миром" и победой", - подчеркнула она.

"Украина не за "мир". Она за Победу! Потому что мы не сдадим ни одной жизни наших бойцов, которые были положены за эту Победу", - подытожила десантница.