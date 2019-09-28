Украинская десантница Маруся Звиробий объяснила разницу между "миром", о котором говорит Винник, и победой
Соответствующее обращение она разместила у себя на странице, передает Еспресо.TV.
"Украине нужна победа, а не "мир". Мир в стране невозможен без возвращения ей незаконно аннексированных территорий, за каждый кусок которых пролита кровь наших соотечественников. А Путин не отдаст вам ни один кусок захваченной земли. И это означает, что мир невозможен, пока Путин не согласится вернуть землю", - пояснила военная.
Тогда как победа, по словам Звиробий, означает, что "мы возвращаем свою землю военным путем", если Москва не хочет отдать нам ее добровольно.
"Вот в чем разница между "миром" и победой", - подчеркнула она.
"Украина не за "мир". Она за Победу! Потому что мы не сдадим ни одной жизни наших бойцов, которые были положены за эту Победу", - подытожила десантница.
- Напомним, после участия в российском музыкально-пропагандистском проекте "Всем мир" Винник попал в базу данных "Миротворца" .
- Позже он возразил, что в Крыму гибли украинские военные, и сказал, что полуостров "никто не забирал".
- Осенью 2018 года он называл войну на Донбассе "братоубийственной" и заявлял, что ему лично стыдно за Евромайдан и все то, что с тех пор происходит в Украине.
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