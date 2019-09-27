"Всем Мир": Олега Винника отправили в чистилище "Миротворца"

27 сентября, 2019, 10:55

Украинский певец Олег Винник, который присоединился к проекту российской музыкальной группы "Всем мир", попал в базу центра "Миротворец"

Об этом говорится на сайте "Миротворца".

"Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #ВсемМир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, что Винник присоединился к российским звездам в клипе "Всем Мир". Цель - "призывать людей объединиться и мирно существовать".

Напомним, что, в частности, певица Валерия, которая также присоединилась к этой "акции", поддерживает вместе с мужем незаконную аннексию Крыма, а актриса Нонна Гришаева незаконно посещала полуостров.

Певец Клявер вместе с Лолитой выступали в Крыму в 2019 году.