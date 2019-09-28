 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПевец Винник отрицает, что в Крыму гибли украинские военные, и говорит, что полуостров "никто не забирал"

Певец Винник отрицает, что в Крыму гибли украинские военные, и говорит, что полуостров "никто не забирал"

Украинский певец Олег Винник, который недавно принял участие в антиукраинской акции российских пропагандистов # всеммир, не смог ответить на прямой вопрос о принадлежности оккупированного Крыма

Об этом он заявил в эфире телеканала СТБ, передает Еспресо.TV .

"Когда мы сегодня делаем акцент" Россия - Украина ", это мешает делам мирным. Мне кажется, мы должны мо думать о мире сегодня, а не искать какие-то подводные камни, осуждать кого-то", - отметил певец.

В ответ на вопрос о том, чей Крым, исполнитель ответил следующее:

"Я не буду сегодня делить и говорить чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом уже не то, что ... Я бы сказал не нужно. Это ничего не дает".

По его мнению, утверждением "Крым - это Украина" сейчас "мы ничего не решаем".

"И если быть конкретно откровенным, за Крым не погиб не один солдат. Ни один", - подчеркнул он.

При этом следует отметить, что в начале 2014 года среди украинских военных в Крыму было двое погибших. Они потеряли свою жизнь от рук российских захватчиков. И произошло это именно во время вторжения.

"Я не считаю, что Крым забрали и он дороже всего остального. За жизни, за судьбы наших людей, украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли в этой непонятной войне, по моему мнению, которая называется АТО", - добавил Винник .

При этом он в очередной раз заверил, что давать концерты в России он не собирается.

 
Справка
 
 
Сергей Кокурин
 
18 марта 2014 года во время штурма российскими оккупантами фотограмметрических центра Управления центрального военно-топографического и навигационного ГУ ВСУ в Симферополе прямым попаданием в область сердца был убит украинский военнослужащий прапорщик ВС Украины Кокурин Сергей Викторович.
 
 
Станислав Карачевский
 
6 апреля 2014 года в пгт Новофедоровка в 23.45 двумя выстрелами в упор из автомата Калашникова российским военнослужащим, младшим сержантом Зайцевым Е.С. в своей комнате, в офицерском общежитии, был застрелен военнослужащий в / ч 1100 майор Станислав Карачевский.
  • Напомним, после участия в проекте "Всем мир" Винник попал в базы данных "Миротворца" .
  • Осенью 2018 года он называл войну в Донбассе "братоубийственной" и говорил, что ему лично стыдно за Евромайдан и все что с тех пор происходит в Украине.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать