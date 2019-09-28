Певец Винник отрицает, что в Крыму гибли украинские военные, и говорит, что полуостров "никто не забирал"
Об этом он заявил в эфире телеканала СТБ, передает Еспресо.TV .
"Когда мы сегодня делаем акцент" Россия - Украина ", это мешает делам мирным. Мне кажется, мы должны мо думать о мире сегодня, а не искать какие-то подводные камни, осуждать кого-то", - отметил певец.
В ответ на вопрос о том, чей Крым, исполнитель ответил следующее:
"Я не буду сегодня делить и говорить чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом уже не то, что ... Я бы сказал не нужно. Это ничего не дает".
По его мнению, утверждением "Крым - это Украина" сейчас "мы ничего не решаем".
"И если быть конкретно откровенным, за Крым не погиб не один солдат. Ни один", - подчеркнул он.
При этом следует отметить, что в начале 2014 года среди украинских военных в Крыму было двое погибших. Они потеряли свою жизнь от рук российских захватчиков. И произошло это именно во время вторжения.
"Я не считаю, что Крым забрали и он дороже всего остального. За жизни, за судьбы наших людей, украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли в этой непонятной войне, по моему мнению, которая называется АТО", - добавил Винник .
При этом он в очередной раз заверил, что давать концерты в России он не собирается.
- Напомним, после участия в проекте "Всем мир" Винник попал в базы данных "Миротворца" .
- Осенью 2018 года он называл войну в Донбассе "братоубийственной" и говорил, что ему лично стыдно за Евромайдан и все что с тех пор происходит в Украине.
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