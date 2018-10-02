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Певец Олег Винник назвал войну с Россией "братоубийственной", а Майдан "искусственным". И ему "стыдно" за Украину и украинцев

Популярный поп-исполнитель Олег Винник выступил с рядом неоднозначных заявлений

"Два народа, очень близких друг к другу, братья убивают друг друга", - изложил он свою точку зрения на российско-украинскую войну во время интервью на телеканале Прямой.

Кроме того, Революцию Достоинства и начаты после нее реформы певец считает "лишними" и "искусственными".

"Мне кажется, что все, что случилось в нашей стране в последее время - это было все лишнее. Мне кажется, что искусственно. И Майдан, и тому прочее ...", - подчеркнул Винник.

На уточняющий вопрос журналиста канала Матфея Ганопольского, который вел ток-шоу, "А какое есть событие в стране, за которое вам стыдно?", Певец ответил:

"Мне за все стыдно".

Процессы, которые сейчас происходят в Украине, для него, по его собственным словам, являются "непонятными".

Вот соответствующий фрагмент разговора с ведущим:

"- А какое у нас сейчас время?

 - Сложное, непонятное, с горем, о котором мы говорили. Неопределенность. Мы не знаем, что будет завтра. Я не знаю, правильные ли законы, по которым мы должны жить ".

Справка

Репертуар Вииника преимущественно состоит из русскоязычных песен.

По мнению ряда СМИ и обозревателей, исполнитель успешно занял в массовой культуре чисто коммерческую нишу, освободившуюся после запрета концертов российского пропутинского исполнителя Стаса Михайлова.

  • После выступления в июне 2018 года в Ивано-Франковске Винника обвинили в "пропаганде алкоголизма, развратных фантазий, супружеской измены и антихристианства".
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