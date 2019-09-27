"Шахтер" - "Ворскла": стартовые составы команд
27 сентября, 2019, 18:40
"Шахтер" и "Ворскла" назвали стартовые составы накануне матча 9-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Бондарь, Додо, Алан Патрик, Степаненко, Коноплянка, Тайсон, Соломон, Дентиньо.
"Ворскла": Ткаченко, Саков, Чеснаков, Сапай, Кане, Баенко, Габелок, Петрович, Артур, Ндиайе, Хебай.
⚒ Наш состав на матч # ШахтерВорскла ? Вот он!- ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 27 сентября 2019 г.
Следите за игрой онлайн здесь: https://t.co/jUO9JQGPWu .
«Футбол 1» pic.twitter.com/GNtSI3ptJR
- Сегодня, 27 сентября, в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" принимает "Ворсклу".
- Напомним, 22 сентября в 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях ближайшего преследователя - "Десну" - и укрепил лидерство.
- Кроме этого, "Динамо" победило в гостях "Ворсклу" и прервало четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!