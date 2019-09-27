 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Ворскла": стартовые составы команд

"Шахтер" - "Ворскла": стартовые составы команд


фото: shakhtar.com
"Шахтер" и "Ворскла" назвали стартовые составы накануне матча 9-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Бондарь, Додо, Алан Патрик, Степаненко, Коноплянка, Тайсон, Соломон, Дентиньо.

"Ворскла": Ткаченко, Саков, Чеснаков, Сапай, Кане, Баенко, Габелок, Петрович, Артур, Ндиайе, Хебай.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать