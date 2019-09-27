"Это лучшее доказательство", - Трамп о заявлении Зеленского об отсутствии давления

27 сентября, 2019, 09:37

Президент США Дональд Трамп отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии давления на него в телефонном разговоре между двумя лидерами "является лучшим доказательством"

Об этом Трамп заявил в своем Twitter.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы сделать что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это!" - написал Трамп.

Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can not have better testimony than that! As VP, Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 201