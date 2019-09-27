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Espreso.tvОбщество"Это лучшее доказательство", - Трамп о заявлении Зеленского об отсутствии давления

"Это лучшее доказательство", - Трамп о заявлении Зеленского об отсутствии давления

Президент США Дональд Трамп отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии давления на него в телефонном разговоре между двумя лидерами "является лучшим доказательством"

Об этом Трамп заявил в своем Twitter.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы сделать что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это!" - написал Трамп.

Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.

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