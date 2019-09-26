Трамп предложил Зеленскому оставить Луценко на должности генпрокурора, - источник
В тексте рассекреченной записки указывается, что Трамп в беседе с Владимиром Зеленским похвалил Юрия Луценко, который на тот момент возглавлял Генпрокуратуру, и отметил необходимость оставить его на этом посту.
Сотрудник разведки напомнил о нескольких публичных заявлениях Луценко о расследовании относительно возможных преступлений сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, о возможном влиянии украинских чиновников на выборы США 2016 и о деятельности тогдашнего посла США Мари Йованович в Киеве.
Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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