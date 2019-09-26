Футболист "Динамо" сравнил Хацкевича и Михайличенко
Об этом сообщает SportArena.
Уругвайский легионер киевского "Динамо" Карлос Де Пена признался, что у экс-тренера команды Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко, который пришел на место белоруса, одинаковая цель относительно будущего для киевского клуба.
"Главное отличие тренировочного процесса Хацкевича от Михайличенко? Разные стили и взгляды на футбол. Но цель у них обоих одна - побеждать в каждом матче. Михайличенко говорит, что мы "Динамо" Киев и должны играть как "Динамо" Киев! Этот тренер хорошо знает команду, и я надеюсь, что вместе у нас все получится", - признался футболист.
В нынешнем сезоне Карлос Де Пена провел 8 матчей, в составе киевского "Динамо", забил 4 гола и отдал 1 ассист.
- 25 сентября, в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" со счетом 1:0.
- Напомним, "Динамо" отправилось на матч против "Мариуполя" и впервые за полтора года в заявке присутствует перуанский защитник Карлос Самбрано.
- 22 сентября "Динамо" победило в гостях "Ворсклу" и прервало четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ.
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