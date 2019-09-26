Футболист "Динамо" сравнил Хацкевича и Михайличенко

26 сентября, 2019, 18:10

Ургувайський полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена назвал тренерские различия между Александром Хацкевичем и Алексеем Михайличенко

Об этом сообщает SportArena.

Уругвайский легионер киевского "Динамо" Карлос Де Пена признался, что у экс-тренера команды Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко, который пришел на место белоруса, одинаковая цель относительно будущего для киевского клуба.

"Главное отличие тренировочного процесса Хацкевича от Михайличенко? Разные стили и взгляды на футбол. Но цель у них обоих одна - побеждать в каждом матче. Михайличенко говорит, что мы "Динамо" Киев и должны играть как "Динамо" Киев! Этот тренер хорошо знает команду, и я надеюсь, что вместе у нас все получится", - признался футболист.

В нынешнем сезоне Карлос Де Пена провел 8 матчей, в составе киевского "Динамо", забил 4 гола и отдал 1 ассист.