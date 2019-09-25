"Динамо" дожало "Мариуполь" и победило в перенесенном матче чемпионата Украины

25 сентября, 2019, 19:07

В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

25 сентября был сыгран перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу, где местный "Мариуполь" принимал киевское "Динамо".

Единственный гол в поединке был забит в конце матча, а именно на 92-й минуте, когда словенский нападающий Беньямин Вербич забил после передачи Александра Караваева.

Чемпионат Украины

4-й тур

25 сентября

"Мариуполь" - "Динамо" 0: 1

Голы: Вербич, 90 + 2