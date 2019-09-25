"Динамо" дожало "Мариуполь" и победило в перенесенном матче чемпионата Украины
25 сентября, 2019, 19:07
В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" со счетом 1: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
25 сентября был сыгран перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу, где местный "Мариуполь" принимал киевское "Динамо".
Единственный гол в поединке был забит в конце матча, а именно на 92-й минуте, когда словенский нападающий Беньямин Вербич забил после передачи Александра Караваева.
Чемпионат Украины
4-й тур
25 сентября
"Мариуполь" - "Динамо" 0: 1
Голы: Вербич, 90 + 2
- Напомним, "Динамо" отправилось на матч против "Мариуполя" и впервые за полтора года в заявке присутствует перуанский защитник Карлос Самбрано.
- 22 сентября "Динамо" победило в гостях "Ворсклу" и прервало четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ.
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