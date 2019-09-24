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Espreso.tvСпортФиналист Кубка Америки впервые за полтора года попал в заявку "Динамо"

Финалист Кубка Америки впервые за полтора года попал в заявку "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" отправилось на матч против "Мариуполя" и впервые за полтора года в заявке присутствует перуанский защитник Карлос Самбрано

Об этом сообщил столичный клуб в twitter.

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано попал в заявку на матч против "Мариуполя". Это произошло впервые с 7 апреля 2018 года.

Самбрано перешел в "Динамо" зимой 2018-го, но так и не провел ни одного матча за основу команды. Прошлый сезон защитник провел в аренде в швейцарском "Базеле". По возвращении в "Динамо" выступал за дубль клуба.

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