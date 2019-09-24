Финалист Кубка Америки впервые за полтора года попал в заявку "Динамо"
24 сентября, 2019, 17:14
Киевское "Динамо" отправилось на матч против "Мариуполя" и впервые за полтора года в заявке присутствует перуанский защитник Карлос Самбрано
Об этом сообщил столичный клуб в twitter.
Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано попал в заявку на матч против "Мариуполя". Это произошло впервые с 7 апреля 2018 года.
Самбрано перешел в "Динамо" зимой 2018-го, но так и не провел ни одного матча за основу команды. Прошлый сезон защитник провел в аренде в швейцарском "Базеле". По возвращении в "Динамо" выступал за дубль клуба.
Отправляемся на перенесенный матч 4-го тура Favbet лиги # МариупольДинамо в таком составе. pic.twitter.com/hORdtJaGSH- FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 24, 2019
- 20 августа Самбрано встречался с главным тренером сборной Перу в Киеве.
- 8 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии одолела Перу и показала впечатляющую серию "сухих" матчей.
- Также, 8 июля Карлос Самбрано прокомментировал назначение пенальти в финале Кубка Америки с Бразилией.
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