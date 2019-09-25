Трамп на встрече с Зеленским вспомнил о "Джавелинах", критиковал ЕС и призвал работать с РФ
Об этом сообщает ВВС.
"Другие страны имеют больше помогать - Германия. Они должны чувствовать себя виновными, они не сделали надлежащего. Они об этом знают, мне об этом говорят, но не делают этого", - сказал президент США.
При этом Трамп напомнил о поставках Украине противотанковых комплексов "Джавелин" и раскритиковал своего предшественника Барака Обаму.
"Обама прислал одеяла и подушки, а я - противотанковые средства", - сказал Трамп.
Кроме того, Трамп призвал Зеленского к сотрудничеству с РФ для урегулирования вооруженного конфликта.
"С Россией нужно продолжать работать, чтобы остановить эту катастрофу", - сказал Трамп.
Также президент США заявил, что во время телефонного разговора с Зеленским 25 июля не оказывал давления на президента Украины по поводу расследования против сына своего политического конкурента Джо Байдена, однако назвал Байдена-младшего коррупционером.
"Когда сын Байдена с миллионами долларов едет из Украины, я думаю, это коррупция", - сказал президент США.
- Напомним, 25 сентября Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
- Зеленский заявил, что не давил на украинских правоохранителей по поводу следствия в отношении Джо Байдена.
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