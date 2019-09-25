Зеленский начал встречу с Трампом
25 сентября, 2019, 21:37
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп начали встречу на 74-й сессии Генассамблеи ООН
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
Президент Украины @ZelenskyyUa начал встречу с Президентом США @realDonaldTrump в Нью-Йорке.- Офис Президента (@APUkraine) 25 сентября 2019 г.
- Напомним, ранее Владимир и Елена Зеленская встретились в Нью-Йорке с Дональдом и Меланией Трамп и обнародовали совместное фото.
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