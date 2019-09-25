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Espreso.tvОбществоЗеленский начал встречу с Трампом

Зеленский начал встречу с Трампом


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп начали встречу на 74-й сессии Генассамблеи ООН

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

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