Зеленский начал встречу с Трампом

25 сентября, 2019, 21:37

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Президент Украины @ZelenskyyUa начал встречу с Президентом США @realDonaldTrump в Нью-Йорке. - Офис Президента (@APUkraine) 25 сентября 2019 г.