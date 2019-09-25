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Espreso.tvМирБританский парламент возобновил работу

Британский парламент возобновил работу


фото: reuters
В среду, 25 сентября, парламент Великобритании возобновил свою работу

Об этом сообщает Reuters .

Парламентарии Великобритании решили выйти на работу после того, как Верховный суд признал неправомерным решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отправить правительство в отпуск до 14 октября.

Также сообщается, что сегодня Джонсон должен выступить на заседании парламента.

Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о прекращении работы парламента на пять недель.

Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что британский парламент возобновит свою работу в среду, 25 сентября.

После этого Джонсон заявил, что несмотря на все намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября .

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