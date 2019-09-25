Британский парламент возобновил работу
25 сентября, 2019, 14:22
В среду, 25 сентября, парламент Великобритании возобновил свою работу
Парламентарии Великобритании решили выйти на работу после того, как Верховный суд признал неправомерным решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отправить правительство в отпуск до 14 октября.
Также сообщается, что сегодня Джонсон должен выступить на заседании парламента.
Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о прекращении работы парламента на пять недель.
Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что британский парламент возобновит свою работу в среду, 25 сентября.
После этого Джонсон заявил, что несмотря на все намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября .
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!