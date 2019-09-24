Зинченко вошел в топ-100 лучших футболистов чемпионата Англии
24 сентября, 2019, 11:29
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в топ-100 лучших футболистов английской премьер-лиги
Об этом сообщает FourFourTwo.
Зинченко оказался в списке на 85-м месте, опередив таких известных футболистов, как португалец Руй Патрисиу с "Вулверхэмптон", француз Антони Марсиаль из "Манчестер Юнайтед" и одноклубника другого украинца Андрея Ярмоленко по "Вест Хему" бразилец Фелипе Андерсона.
Лучшим футболистом АПЛ признали нидерландца Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля", на втором и третьем местах оказались футболисты "Манчестер Сити" - англичанин Стерлинг и бельгиец Кевин де Брюйне.
- 22 сентября украинский футболист Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".
- В 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинца Андрея Ярмоленко помог "Вест Хему" победить "Манчестер Юнайтед".
- В другом матче 6-го тура "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" со счетом 8: 0.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!