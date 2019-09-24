Зинченко вошел в топ-100 лучших футболистов чемпионата Англии

24 сентября, 2019, 11:29

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в топ-100 лучших футболистов английской премьер-лиги

Об этом сообщает FourFourTwo.

Зинченко оказался в списке на 85-м месте, опередив таких известных футболистов, как португалец Руй Патрисиу с "Вулверхэмптон", француз Антони Марсиаль из "Манчестер Юнайтед" и одноклубника другого украинца Андрея Ярмоленко по "Вест Хему" бразилец Фелипе Андерсона.

Лучшим футболистом АПЛ признали нидерландца Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля", на втором и третьем местах оказались футболисты "Манчестер Сити" - англичанин Стерлинг и бельгиец Кевин де Брюйне.