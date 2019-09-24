Роналду не включил Месси в тройку лучших игроков года

24 сентября, 2019, 13:53

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не нашел места для Лионеля Месси в тройке лучших футболистов года

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Криштиану Роналду не включил форварда "Барселоны" Лионеля Месси в тройку лучших футболистов года. На первое место португалец поставил одноклубника нидерландца Маттейса где Лигта, второе место отдал опорнику "Барселоны" Фрэнки Де Йонг, а бронзу - форварду ПСЖ Килиана Мбаппе.

Отметим, что в личном голосовании, Лионель Месси поставил Роналду на второе место. По мнению аргентинца звание лучшего игрока мира заслужил сенегалец Садио Мане.