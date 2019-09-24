Роналду не включил Месси в тройку лучших игроков года
24 сентября, 2019, 13:53
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не нашел места для Лионеля Месси в тройке лучших футболистов года
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Криштиану Роналду не включил форварда "Барселоны" Лионеля Месси в тройку лучших футболистов года. На первое место португалец поставил одноклубника нидерландца Маттейса где Лигта, второе место отдал опорнику "Барселоны" Фрэнки Де Йонг, а бронзу - форварду ПСЖ Килиана Мбаппе.
Отметим, что в личном голосовании, Лионель Месси поставил Роналду на второе место. По мнению аргентинца звание лучшего игрока мира заслужил сенегалец Садио Мане.
- Напомним, 23 сентября лучшим футболистом мира 2019 года по версии ФИФА был признан аргентинца Лионееля Месси .
- Стало известно, за кого отдали голоса главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан команды Андрей Пятов в опросе на звание лучшего футболиста года ФИФА.
- 23 сентября главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил награду лучшего тренера года по версии ФИФА.
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