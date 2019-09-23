Названо имя лучшего тренера года по версии ФИФА

23 сентября, 2019, 22:03

23 сентября главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил награду лучшего тренера года по версии ФИФА

Об этом сообщает организация в twitter.

Сегодня, 23 сентября, в Милане, главный тренер "Ливерпуля" немец Юрген Клопп получил звание лучшего специалиста этого года по версии ФИФА.

В прошлом сезоне под руководством специалиста "Ливерпуль" победил в Лиге чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.