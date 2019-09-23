Названо имя лучшего тренера года по версии ФИФА
23 сентября, 2019, 22:03
23 сентября главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил награду лучшего тренера года по версии ФИФА
Об этом сообщает организация в twitter.
Сегодня, 23 сентября, в Милане, главный тренер "Ливерпуля" немец Юрген Клопп получил звание лучшего специалиста этого года по версии ФИФА.
В прошлом сезоне под руководством специалиста "Ливерпуль" победил в Лиге чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.
Congratulations, Jurgen Klopp- #TheBest (@FIFAcom) 23 сентября 2019 г.
Winner of #TheBest FIFA Men's Coach 2019 #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/H9Qzlc2DHJ
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