Лучший футболист года ФИФА: за кого голосовали Шевченко и Пятов
24 сентября, 2019, 11:07
Стало известно, за кого отдали голоса главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан команды Андрей Пятов в опросе на звание лучшего футболиста года ФИФА
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Шевченко поставил на первое место египетского форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, вторую позицию отдал португальскому нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду, а на третье - поставил аргентинского лидера "Барселоны" Лионеля Месси.
Пятов включил в тройку нидерландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, его соотечественника из "Барселоны" Фрэнки де Йонга и Салаха.
Еще один представитель Украины - журналист Артем Франков - лучшими назвал ван Дейка, бельгийского хавбека "Реала" Эдена Азара и Салаха.
- Напомним, 24 сентября лучшим футболистом мира 2019 по версии ФИФА был признан аргентинец Лионель Месси .
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