Лионель Месси - лучший игрок года

23 сентября, 2019, 23:00

23 сентября аргентинский форвард Лионель Месси получил звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Об этом сообщает организация в twitter.

23 сентября, в Милане, форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

Аргентинец опередил Криштиану Роналду ( "Ювентус") и Вирджила ван Дейка ( "Ливерпуль"), который ранее завоевал титул лучшего игрока Лиги чемпионов 2018/19.

В прошлом сезоне 32-летний Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и отдал 19 голевых передач. Выиграл чемпионат Испании и дошел с "Барселоной" в полуфинал Лиги чемпионов.