Лионель Месси - лучший игрок года
23 сентября, 2019, 23:00
23 сентября аргентинский форвард Лионель Месси получил звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Об этом сообщает организация в twitter.
23 сентября, в Милане, форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
Аргентинец опередил Криштиану Роналду ( "Ювентус") и Вирджила ван Дейка ( "Ливерпуль"), который ранее завоевал титул лучшего игрока Лиги чемпионов 2018/19.
В прошлом сезоне 32-летний Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и отдал 19 голевых передач. Выиграл чемпионат Испании и дошел с "Барселоной" в полуфинал Лиги чемпионов.
Congratulations, #LeoMessi- #TheBest (@FIFAcom) 23 сентября 2019 г.
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2019 #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/MKh2wV5T1M
- 29 августа звание лучшего игрока года по версии УЕФА получил голландец Вирджил ван Дейк.
- 23 сентября главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил награду лучшего тренера года по версии ФИФА.
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