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Espreso.tvСпортСвитолина рассказала о главной цели в этом году

Свитолина рассказала о главной цели в этом году


фото: btu.org.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что больше всего хочет быть здоровой

Об этом сообщает btu.org.

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих целях на концовку сезона, которые ей хотелось бы выполнить.

"Моя цель - быть здоровой. Среди других целей - это выступление на Итоговом турнире, конечно, это тоже моя цель. Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду", - призналась 25-летняя спортсменка.

Элина Свитолина на данный момент является третьей ракеткой мира.

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