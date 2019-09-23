Свитолина рассказала о главной цели в этом году
23 сентября, 2019, 16:12
Украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что больше всего хочет быть здоровой
Об этом сообщает btu.org.
Известная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих целях на концовку сезона, которые ей хотелось бы выполнить.
"Моя цель - быть здоровой. Среди других целей - это выступление на Итоговом турнире, конечно, это тоже моя цель. Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду", - призналась 25-летняя спортсменка.
Элина Свитолина на данный момент является третьей ракеткой мира.
- 18 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась доигрывать матч WTA против Марии Боузковои из Чехии и снялась с турнира.
- 17 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина победила словенку Далила Якупович в 1/16 финала турнира WTA в Китае.
- Напомним, 6 сентября в полуфинале US Open Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Серене Уильямс и не вышла в финал турнира Большого Шлема.
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