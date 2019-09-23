Свитолина рассказала о главной цели в этом году

23 сентября, 2019, 16:12

Украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что больше всего хочет быть здоровой

Об этом сообщает btu.org.

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих целях на концовку сезона, которые ей хотелось бы выполнить.

"Моя цель - быть здоровой. Среди других целей - это выступление на Итоговом турнире, конечно, это тоже моя цель. Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду", - призналась 25-летняя спортсменка.

Элина Свитолина на данный момент является третьей ракеткой мира.